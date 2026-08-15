Por: Caracol TV

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El movimiento de los futbolistas colombianos en el exterior sigue siendo noticia, y uno de los nombres recientemente destacados es el del volante Kevin Castaño. Este viernes, de acuerdo con información oficial publicada por el club brasileño Atlético Mineiro en sus redes sociales, se confirmó que Castaño llega como nuevo integrante de su plantilla. El jugador, que cuenta con 25 años y la experiencia de haber disputado la última Copa del Mundo, fue presentado como refuerzo de cara a la nueva temporada.

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Según expresó Atlético Mineiro, el volante llega procedente del River Plate bajo la modalidad de préstamo por un año, con una opción de compra al finalizar ese periodo. En el comunicado divulgado en las plataformas digitales del club, se puede leer: "Con 25 años y la disputa de la última Copa del Mundo en el currículo, el volante colombiano es el nuevo refuerzo. Llega por préstamo de un año junto al River Plate, con opción de compra al final del vínculo". Además, la institución brasileña le dio una calurosa bienvenida con el mensaje: "¡Bienvenido de corazón!".

El contexto reciente de Kevin Castaño en River Plate estuvo marcado por dificultades y poca continuidad. Aunque llegó al conjunto argentino con grandes expectativas, no logró consolidarse en el equipo de la 'banda roja'. Según las decisiones del entrenador Eduardo Coudet, el antioqueño perdió espacio en la nómina y finalmente fue descartado para la presente temporada. Llama la atención que, tras la realización del Mundial 2026, Castaño no regresó a Buenos Aires para sumarse a las prácticas, sino que prefirió entrenar por su cuenta, bajo la supervisión de un entrenador personal, a la espera de que se definiera su futuro profesional.

El traspaso de Kevin Castaño representó una oportunidad tanto para el jugador como para Atlético Mineiro, que busca reforzar la zona media de la cancha con un futbolista de experiencia internacional. El vínculo contractual incluye la posibilidad de una compra definitiva al final del préstamo, lo que dependerá del rendimiento y la adaptación del jugador en el competitivo fútbol brasileño.

¿Por qué Kevin Castaño salió de River Plate y llegó al Atlético Mineiro?

La salida de Kevin Castaño de River Plate se debió principalmente a su bajo rendimiento y la falta de minutos en el primer equipo, de acuerdo con la información citada. El entrenador Eduardo Coudet decidió no contar con él para la nueva temporada, lo que llevó al jugador a buscar entrenamiento independiente mientras se resolvía su traspaso al club brasileño, donde ahora tiene la oportunidad de relanzar su carrera profesional.

¿Cuál es el acuerdo entre Atlético Mineiro y River Plate por Kevin Castaño?

El acuerdo entre Atlético Mineiro y River Plate establece que Kevin Castaño se incorpora al equipo brasileño en calidad de préstamo por un año. Al finalizar ese periodo, Atlético Mineiro contará con una opción de compra, lo que significa que podrá adquirir al jugador de manera definitiva si considera que su desempeño ha sido satisfactorio durante el préstamo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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