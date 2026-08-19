En la noche de este miércoles, 19 de agosto, Independiente Santa Fe recibe a River Plate en el estadio El Campín para afrontar el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, un partido muy llamativo debido a la calidad de jugadores que hay en el conjunto argentino.

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Por ejemplo, entre los nombres más destacados aparecen los de Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y más, que son futbolistas campeones del mundo con una de las mejores selecciones en la historia.

Ahora, lo que los jugadores del cuadro argentino no esperaban era que en su llegada al hotel de concentración en Bogotá los recibiera una gran cantidad de personas, pues muchos aficionados se acercaron para ver a estos futbolistas de cerca.

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Estos son los videos del recibimiento:

🐔🔴RECIBIMIENTO DEL ‘MILLONARIO’ 🏆🇨🇴Hinchas de River Plate se acercaron al hotel en Bogotá para recibir al equipo argentino de cara a la llave por Copa Sudamérica 🎥: @DSports 📻💻#ElVBarCaracol Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/WtnmkPpAHp — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 19, 2026

RIVER PLATE EN COLOMBIA

Así recibe la gente al plantel del Millonario en Bogotá. pic.twitter.com/z2KMMA4ma8 — 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐏𝐋𝐀𝐓𝐄 (@cariverplatecom) August 19, 2026

Jogadores do River Plate recebidos com festa na Colômbia. pic.twitter.com/yEF8NnpvDZ — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) August 19, 2026

Chegada do River Plate em Bogotá, na Colômbia. Festa da torcida na porta do hotel. Quem faz o futebol é o torcedor, não tem jeito! pic.twitter.com/ys2OEA0JCr — Leo José (@LeoJoseReporter) August 19, 2026

Ante esto, los jugadores también mostraron una gran actitud y les dieron autógrafos, se tomaron fotos y más con los aficionados que se acercaron hasta el hotel para verlos.

Más allá de esto, el compromiso es de mucha importancia para el equipo argentino, recordando que tuvo uno de los peores inicios de campeonato de su historia pese a la millonaria inversión y quedar eliminado de esta ronda sería una decepción para el club.

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A qué hora es Santa Fe vs. River Plate

Lo cierto es que este partido, correspondiente al juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será a partir de las 7:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

Por su parte, el compromiso de vuelta en el Monumental de Buenos Aires será el 26 de agosto a la misma hora.

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