Por: Gol Caracol

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River Plate volvió a la senda del triunfo este domingo al imponerse por 2-0 sobre Argentinos Juniors, resultado que puso fin a una racha negativa de seis derrotas consecutivas en el ámbito local. El partido, disputado en el Estadio Monumental de Núñez, no solo marcó el quiebre de esa serie adversa para el conjunto dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, sino que también fue el escenario del debut de Thiago Almada con la camiseta del ‘Millonario’. River consiguió algo que no había logrado en el campeonato hasta ahora: sumar tres puntos y, además, anotar dos goles en un mismo encuentro. Los autores de los tantos fueron Gonzalo Montiel y Ángel Correa, quien convirtió desde el punto penalti. De este modo, el equipo no solo celebró su primera victoria, sino que al mismo tiempo vio reflejados en el marcador los avances en su juego.

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Por parte de Argentinos Juniors, el resultado significó la pérdida de su condición de invicto, ya que el equipo había conseguido hasta el momento una puntuación perfecta de doce unidades. Sin embargo, a pesar de la caída, el conjunto mantiene el liderato de la Zona B, lo que evidencia la regularidad que había mostrado en las fechas anteriores, aunque ahora enfrenta el desafío de recuperar la confianza tras este traspié.

La jornada dominical no solo estuvo marcada por el duelo entre River y Argentinos Juniors. Sarmiento de Junín, por ejemplo, logró un triunfo contundente al vencer por 2-0 a Huracán, equipo que venía de conseguir una victoria importante ante San Lorenzo como visitante. En el mismo torneo, San Lorenzo se repuso el sábado con una ajustada victoria 1-0 frente a Unión de Santa Fe, mostrando signos de recuperación tras su derrota anterior.

Otras llaves del fin de semana incluyeron el empate 1-1 entre Boca Juniors y Platense, el triunfo 4-0 de Estudiantes sobre Gimnasia en el clásico de La Plata, y los empates sin goles entre Aldosivi y Tigre. Además, Belgrano derrotó a Independiente Rivadavia y Newell’s Old Boys a Deportivo Riestra, ambos por 2-0. El viernes, Banfield se llevó una victoria 1-0 frente a Racing Club como visitante. La fecha continúa este lunes con otros cuatro partidos, completando la quinta jornada del Torneo Clausura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tuvo la victoria de River Plate sobre Argentinos Juniors en la tabla del Torneo Clausura?

Con el triunfo logrado en el Monumental, River Plate sumó sus primeros puntos en el campeonato y consiguió cortar una serie negativa de seis derrotas consecutivas. Para Argentinos Juniors, pese a la derrota que supuso el fin de su invicto, el equipo logró mantener el liderato de la Zona B gracias a su excelente inicio de torneo, reflejado en los doce puntos acumulados antes de este partido.

¿Cómo quedó el balance de la quinta jornada del Torneo Clausura tras los partidos del fin de semana?

La quinta fecha del Torneo Clausura presentó diversas situaciones: River Plate sumó su primera victoria mientras Argentinos Juniors perdió el invicto, Sarmiento superó a Huracán por 2-0, San Lorenzo se repuso ante Unión de Santa Fe, Boca Juniors empató con Platense, Estudiantes goleó a Gimnasia en el clásico de La Plata, y Banfield venció a Racing Club. La jornada se completa el lunes con cuatro partidos restantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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