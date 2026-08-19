Independiente Santa Fe recibe este miércoles 19 de agosto a River Plate en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

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El encuentro está programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá seguir en vivo por Directv e ESPN y a través de las plataformas de ‘streaming’ Disney+ Plan Premium y Paramount plus.

Este duelo forma parte de una serie reprogramada. Originalmente, la ida estaba fijada para el miércoles 12 de agosto, pero la Conmebol decidió suspenderla y trasladarla una semana debido al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó.

El sismo causó una situación de emergencia que afectó varias regiones del país, incluyendo la capital, y llevó a la suspensión temporal de partidos de fútbol profesional por razones de seguridad; la vuelta se jugará el miércoles 26 de agosto en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, también a las 7:30 p. m.

El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Olimpia de Paraguay y Vasco da Gama de Brasil.

Dónde ver Santa Fe vs. River Plate

La transmisión oficial en Colombia estará a cargo de Directv e ESPN. Además, los suscriptores de Disney+ Plan Premium y Paramount Plus podrán ver el partido en vivo desde la plataforma digital, disponible en dispositivos móviles, computadoras y smart TV.

📅🏆 ¡Más acción de Octavos de Final! Los partidos del miércoles en la CONMEBOL #Sudamericana #LaGranConquista pic.twitter.com/CmPzmaO7Wr — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 19, 2026

El estadio El Campín, con capacidad para más de 36.000 espectadores, será el escenario de este cruce. Se espera una buena entrada de la hinchada cardenal, que busca respaldar a su equipo en un partido de gran trascendencia continental.

Santa Fe llega al compromiso con el impulso de sus recientes resultados en el torneo local, mientras River busca consolidar su rendimiento después de una irregular campaña en el fútbol argentino.

Este partido no solo representa un desafío deportivo importante para ambos clubes, sino también el regreso del fútbol internacional a Bogotá después de la pausa forzada por la tragedia natural.

La serie se definirá la semana siguiente en Argentina, por lo que el resultado de esta noche en El Campín será clave para las aspiraciones de clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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