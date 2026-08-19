Luego de lo que fue el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Colombia ya está pensando en los próximos retos, pues ese torneo ya quedó en el pasado y ahora hay que aprender de los errores para finalmente conseguir los objetivos, es decir, levantar títulos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Jugador de Selección Colombia llegaría al Barcelona; inesperado movimiento facilitaría el fichaje)

En pro de conseguir esa meta, la Federación Colombiana de Fútbol apostó por renovarle el contrato al técnico argentino Néstor Lorenzo para que siga al frente del combinado nacional por cuatro años más.

Ahora, el entrenador tendrá que hacer cambios por cuestiones generacionales y las primeras pruebas las tendrá a finales del mes de septiembre e inicio del mes de octubre, cuando vuelva a haber fecha Fifa.

Lee También

Cuáles serán los rivales de Colombia

Cabe recordar que el combinado nacional ya tiene dos compromisos confirmados para la próxima fecha Fifa, que son frente a México el 26 de septiembre y luego contra Perú el seis de octubre, ambos en Estados Unidos.

Ahora, en ese mismo periodo de tiempo hacía falta un tercer encuentro que iría entre estos dos partidos y, según informó el periodista Julián Capera, todo indica que sería el tres de octubre frente a la Selección de Paraguay, juego que también se disputaría en territorio norteamericano.

Luego, los jugadores volverán a sus clubes y en el mes de noviembre será la última fecha Fifa del año. Para esa jornada, lo que tiene adelantado la Federación Colombiana de Fútbol, según el periodista Javier Hernández Bonnet, es que se disputen dos encuentros frente a la Selección de Chile, lo que permitiría al técnico trabajar de una forma diferente.

En principio, agregó el periodista de Caracol, el plan era que esos dos partidos frente a la ‘Roja’ se disputaran en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, pero debido al terremoto que ocurrió hace una semana en el país esa idea se pausó y queda a la espera de dónde se jugarían dichos encuentros.

(Ver también: Un gesto para aplaudir: jugador de Selección Colombia enviará a equipo de médicos hasta Quibdó)

Por lo pronto, queda esperar que la Federación Colombiana de Fútbol haga oficial esta información, pero se estima que sea pronto por todo el tema de logística, hoteles, vuelos y demás.

* Pulzo.com se escribe con Z