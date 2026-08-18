El exfutbolista protagonizó uno de los momentos más emotivos de la entrevista que concedió a ‘Dos puntos’, de Caracol Radio, mientras hablaba sobre la ola de solidaridad que ha despertado el terremoto que golpeó al país.

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Vargas, quien promocionó el partido benéfico ‘Levantemos a Colombia’, liderado por Mario Alberto Yepes, respondió a las críticas que han surgido en redes sociales contra algunos futbolistas, a quienes varios usuarios les reclamaban por no hacer públicas sus donaciones o ayudas para los damnificados.

Fabián Vargas defendió a los futbolistas por las ayudas a los damnificados

Durante la conversación, el exvolante aseguró que las redes sociales han creado la percepción de que solo ayuda quien publica cada una de sus acciones.

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“Es una problemática que ha emergido con las redes sociales, que parece que si no estás mostrando no estás ayudando. Y resulta que muchos, y tengo conocimiento de causa, hemos estado ayudando desde nuestro lugar, desde donde podemos, sin necesidad de estar mostrando”, afirmó.

El exjugador explicó que iniciativas como ‘Levantemos a Colombia’ sí necesitan difusión para convocar a más personas, pero insistió en que muchos deportistas han colaborado de manera silenciosa.

Incluso, señaló que conoce casos de futbolistas que han preferido mantener sus aportes en reserva, aunque sí han estado pendientes de las comunidades afectadas.

“Estoy seguro de que lo que hizo John Arias lo hicieron muchísimos jugadores desde su lugar, porque tengo ese conocimiento de levantar el teléfono y escuchar: ‘Fabi, estamos haciendo tal ayuda’. Entonces creo que no se trata de quién ayuda más o quién muestra más, sino de realmente hacerlo de corazón”, agregó.

El momento en que Fabián Vargas no pudo contener las lágrimas al hablar de Cali

Mientras reflexionaba sobre la tragedia y la respuesta de miles de colombianos, la voz de Vargas comenzó a quebrarse hasta que tuvo que hacer una pausa para continuar.

Con evidente emoción, confesó que la situación lo ha tocado de manera muy cercana.

“Yo tengo muchos amigos, familia en Cali”.

Segundos después añadió, con la voz entrecortada: “Es doloroso, doloroso ver lo que pasa”.

El exfutbolista tomó aire y logró terminar su idea destacando que, en medio de la tragedia, también ha sido esperanzador ver la respuesta de los colombianos.

“También es bonito ver a tantas personas en el país y fuera del país tratando de colaborar desde donde pueden”, concluyó.

Qué es ‘Levantemos a Colombia’, el partido solidario impulsado por Mario Yepes

Las declaraciones de Fabián Vargas se dieron en medio de la promoción de ‘Levantemos a Colombia’, una iniciativa encabezada por el excapitán de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes para recaudar recursos destinados a los damnificados por el terremoto.

El encuentro reunirá a varias figuras históricas del fútbol colombiano y se disputará el próximo viernes 21 de agosto, a las 7:30 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

El objetivo del evento es movilizar nuevas ayudas para las personas afectadas por la emergencia y seguir impulsando la solidaridad que, según Vargas, ha unido a deportistas, empresarios y ciudadanos dentro y fuera del país.

Las boletas para el partido ya están disponibles y la organización espera una importante asistencia de aficionados que, además de disfrutar del espectáculo deportivo, podrán aportar a una causa que busca aliviar la difícil situación que viven miles de familias colombianas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

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