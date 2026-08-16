Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Secretaría de Movilidad de Ibagué anunció el cierre temporal de la calzada ascendente de la vía que conduce al aeropuerto Perales durante la mañana del domingo 16 de agosto, en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 11:30 a. m. Este cierre responde al desarrollo del ‘Atope Triatlón 2.0’, un evento deportivo en el que parte de la competencia de ciclismo se llevará a cabo en ese corredor vial. Según informó la dependencia municipal, la avenida Pedro Tafur y la calzada descendente permanecerán habilitadas, garantizando alternativas de circulación para quienes deban desplazarse hacia el aeropuerto o salir de él.

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El operativo de control estará ubicado a la altura de la carrera 12 Sur con calle 93. Allí los deportistas recorrerán un circuito aproximado de 7.2 kilómetros. La medida afectará el tramo entre la segunda glorieta y el Parque Deportivo, área reconocida por tener uno de los mayores flujos vehiculares hacia la salida oriental de la ciudad. Esta determinación fue comunicada con antelación para que la ciudadanía pueda hacer ajustes en sus itinerarios.

Frente a cuestionamientos sobre si se trataría de un bloqueo total, las autoridades aclararon que la condición será únicamente en la calzada ascendente; la calzada descendente y la avenida Pedro Tafur seguirán funcionando normalmente. De acuerdo con Fabián Tinoco, director operativo de la Secretaría de Movilidad, "Queremos informar oportunamente a todos los ibaguereños que este domingo tendremos un cierre temporal en la vía aeropuerto por el ‘Atope Triatlón 2.0’. Es importante precisar que no será un cierre total del corredor: la avenida Pedro Tafur y la calzada descendente de la vía al aeropuerto permanecerán habilitadas para la circulación vehicular".

Además, Tinoco instó a los conductores a planificar sus desplazamientos con tiempo y a manejar con precaución durante la competencia. El horario de reapertura podría ser ajustado dependiendo del avance del evento. La principal preocupación de la medida es salvaguardar la seguridad de deportistas, sus acompañantes y demás actores viales que coincidan durante la realización del triatlón, como lo resaltó Tinoco: "La medida busca garantizar la seguridad de los deportistas, acompañantes y todos los actores viales durante el desarrollo de esta actividad".

¿Qué vías estarán habilitadas durante el cierre por el ‘Atope Triatlón 2.0’ en Ibagué?

Durante el cierre temporal por la realización del ‘Atope Triatlón 2.0’, solo la calzada ascendente de la vía al aeropuerto Perales estará restringida; sin embargo, la avenida Pedro Tafur y la calzada descendente permanecerán habilitadas para permitir la movilidad hacia y desde el terminal aéreo. Así, los usuarios contarán con rutas alternas mientras se desarrolla el evento.

¿Por qué se hace el cierre de la vía al aeropuerto de Ibagué durante la competencia?

El cierre temporal se implementa para garantizar la seguridad de los deportistas, acompañantes y conductores, ya que el segmento de ciclismo del ‘Atope Triatlón 2.0’ usará ese trayecto. La Secretaría de Movilidad busca evitar situaciones de riesgo durante el desarrollo de la competencia con esta restricción parcial y controlada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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