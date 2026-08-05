Por: Portal Bogotá

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El equipo Bogotá ha dejado una huella imborrable en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con desempeños destacados en distintas disciplinas deportivas que han contribuido significativamente al medallero nacional. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), atletas capitalinos como Ronal Longa Mosquera y Mayra Gaviria sobresalieron al obtener medalla de oro en atletismo, resultado de meses de preparación y entrega. Longa Mosquera se coronó como el más rápido de la temporada, al cruzar los 100 metros planos en tan solo 10.06 segundos, superando a rivales tan importantes como el jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie y el dominicano Marcelino Melbin. Por su parte, Gaviria Maldonado alcanzó el oro en lanzamiento de martillo, registrando un notable lanzamiento de 67.59 metros en su tercer intento, cifra que la ubicó por encima de representantes de Venezuela y Cuba.

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En cuanto a las medallas de plata, el marchista Eider Arévalo se ubicó segundo en la media maratón al cronometrar 1 hora, 31 minutos y 27 segundos en los 21 kilómetros de la prueba, quedando solo detrás del mexicano Ricardo Ortiz. También merecen mención Carlos Esteban González, quien obtuvo plata en lucha olímpica en modalidad grecorromana (67 kilogramos), y Miguel Ángel Rodríguez, experimentado raquetista que alcanzó la segunda plaza en squash masculino tras vencer en semifinales al guatemalteco Alejandro Enríquez y caer en la final ante el mexicano Leonel Cárdenas.

La delegación colombiana ha recogido, hasta ahora, 172 medallas: 58 de oro, 66 de plata y 48 de bronce, de acuerdo con la última actualización oficial. De esas, 60 han sido logradas por atletas de Bogotá, con 24 oros, 19 platas y 17 bronces, lo que ratifica el sólido presente del deporte capitalino. El aporte de estos deportistas ha sido clave para mantener a Colombia en el segundo lugar del tablero general, solo detrás de México y seguidos por Cuba.

El medallero también incluye logros en deporte como tenis, ciclismo, natación, patinaje, gimnasia, rugby, golf y esgrima, dejando en evidencia la versatilidad y talento de los representantes nacionales. Entre los logros destacados figuran medallas en voleibol, surf y ecuestres. En boxeo, Johan Caicedo celebró su triunfo sobre el nicaragüense Byron Charlie y en sóftbol, Colombia venció a Guatemala por la mínima diferencia.

El resumen después de 11 jornadas muestra a los atletas del ‘Equipo Bogotá’ figurando en el Cuadro de Honor, influyendo de manera notable en los buenos resultados de Colombia en el certamen centroamericano y caribeño 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los deportistas de Bogotá que ganaron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Entre los medallistas más destacados del equipo Bogotá figuran Ronal Longa Mosquera (oro en 100 metros planos), Mayra Alexandra Gaviria Maldonado (oro en lanzamiento de martillo), Carlos Esteban González (plata en lucha grecorromana), y Miguel Ángel Rodríguez (plata en squash masculino). Además, participaron en otras disciplinas como ciclismo, natación, patinaje, rugby, golf y vóleybol, demostrando la diversidad de talento capitalino en el evento.

¿Cómo ha sido el desempeño de Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Según la información oficial citada, Colombia se ubica en la segunda posición del medallero, con un total de 172 medallas: 58 oros, 66 platas y 48 bronces. México lidera con 269 preseas, mientras que Cuba ocupa el tercer puesto con 93. El aporte de Bogotá ha sido fundamental para este resultado, con 60 medallas en distintas disciplinas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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