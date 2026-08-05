Por: Portal Bogotá

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Bogotá festeja su aniversario número 488 con una variada agenda deportiva en el marco del Festival de Verano 2026. Bajo el lema "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la ciudad se convierte en escenario de dieciocho eventos que abarcan diecisiete disciplinas, con competencias tanto internacionales como nacionales y distritales. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, este despliegue deportivo no solo reúne talento y emoción, sino que también promueve el alto rendimiento en diferentes escenarios distribuidos por toda la ciudad.

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La programación inició con actividades destacadas como el Torneo Festival de Verano de Natación Carreras, la fase nacional del Circuito de Voleibol Playa y el Festival de Porrismo. Además, el Torneo Sudamericano de Tenis Sub-16, organizado por la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), convoca a selecciones de diez países y se desarrolla en el American Tenis Club hasta el 8 de agosto.

A partir del 5 de agosto, el Palacio de los Deportes será sede de la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2026, con participación de atletas nacionales e internacionales. Igualmente, entre el 6 y 9 de agosto, la Unidad Deportiva El Salitre acoge el Torneo Internacional Femenino y Masculino de Sóftbol, con delegaciones de Panamá, República Dominicana, Venezuela y Guatemala, además de representantes nacionales. El calendario deportivo continuará con la fase internacional del Circuito Nacional y Sudamericano de Voleibol Playa del 7 al 9 de agosto, reuniendo treinta y dos duplas mayores en las ramas femenina y masculina, en el Parque Recreodeportivo El Salitre y el Complejo Acuático.

Otras actividades relevantes incluyen la Copa Colombia de Escalada Deportiva, el Grand Prix Nacional de Canotaje 2026 en el lago del Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Campeonato Nacional de Verano de Tiro con Arco a 18 Metros. También se realizarán el Abierto Nacional y Paranacional de Tenis de Mesa, el Campeonato Nacional Interligas de Hapkido y el Torneo Nacional Clasificatorio de Baloncesto 3x3, todos con fechas programadas durante agosto.

El deporte adaptado es parte fundamental del festival. Entre el 19 y 23 de agosto, la Unidad Deportiva El Salitre será sede del Torneo Internacional 3x3 de Baloncesto en Silla de Ruedas, seguido por el V Campeonato Nacional de Voleibol Sentado Masculino y la Copa Nacional de Paracycling de Pista, fortaleciendo los procesos de inclusión para paratletas rumbo a los Juegos Paranacionales 2027.

El cierre deportivo incluye el VI Torneo Internacional de Balonmano Playa, el Gran Premio Distrital de Motociclismo y el Torneo IRT de Ajedrez Rápido. La Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la ciudadanía a consultar la programación completa en el sitio web oficial del Festival de Verano 2026, redes sociales y la aplicación móvil del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Recomienda revisar horarios, escenarios y requisitos, debido a posibles ajustes.

¿Cuáles son las disciplinas destacadas en el Festival de Verano 2026 de Bogotá?

El Festival de Verano 2026 de Bogotá incluye disciplinas como natación, voleibol playa, porrismo, tenis, taekwondo, sóftbol, escalada deportiva, canotaje, tiro con arco, tenis de mesa, hapkido, baloncesto 3x3, baloncesto en silla de ruedas, voleibol sentado, paracycling, balonmano playa, motociclismo y ajedrez rápido, tanto en eventos convencionales como adaptados.

¿Qué significa paracycling y cuál es su importancia en el festival?

El paracycling es una modalidad del ciclismo adaptado para personas con discapacidad física, visual o intelectual. Su inclusión en el Festival de Verano permite sumar puntos para la clasificación nacional y fomenta la participación de paratletas en procesos hacia selecciones nacionales, facilitando su preparación para competencias como los Juegos Paranacionales 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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