Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), anunció la apertura de la temporada 2026 de 'En Vivo en El Muelle', una franja musical que celebra la diversidad y el talento colombiano. Este evento propone una serie de cuatro encuentros, programados en El Muelle de la FUGA, con entrada gratuita hasta llenar el aforo disponible. Las próximas presentaciones están agendadas para el 27 de agosto, con Las Áñez; el 24 de septiembre, con la agrupación Llamarada; y el 26 de noviembre, con Antombo y Jimena Ángel.

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La edición 2026 de esta propuesta se distingue por reunir artistas que han trazado diferentes caminos en la música nacional. Según Blanca Andrea Sánchez, directora de la FUGA, citada en el comunicado oficial, “En Vivo en El Muelle" es una iniciativa respaldada por la Administración Distrital, encabezada por el alcalde Galán, con la misión de fortalecer la música desde una perspectiva integral. Como lo explicó Sánchez, el propósito va más allá de ofrecer un escenario: busca fomentar conexiones que permitan a los proyectos artísticos acercarse a nuevas audiencias, establecer diálogos con otros actores del sector y robustecer sus trayectorias.

El trabajo curatorial para esta temporada reconoce los aportes a la creación artística de sus convocados y plantea un recorrido por diferentes expresiones sonoras. Además, amplía la visibilidad de propuestas lideradas por mujeres, en correspondencia con el compromiso institucional de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) de Bogotá a través del ‘Sello de Igualdad’. Esta política tiene como objetivo transformar la cultura institucional, cerrar brechas de género y promover condiciones de igualdad de oportunidades en la ciudad.

Un aspecto clave de esta edición es la alianza entre la FUGA y ONErpm, empresa internacional de soluciones tecnológicas para la industria musical. ONErpm aporta su experiencia en distribución digital, gestión de derechos, análisis de audiencias y estrategias de mercadeo, mientras que la FUGA suma su trayectoria en la creación de escenarios y formación de públicos. Esta colaboración busca acercar el trabajo de los artistas participantes a otros segmentos de la industria y fortalecer la circulación de la música local.

En suma, 'En Vivo en El Muelle' se perfila como un escenario de encuentro entre creación, industria y audiencia, articulando esfuerzos entre sector público, empresa privada y medios comunitarios, con el objetivo de robustecer el ecosistema musical en Bogotá.

¿Dónde y cuándo se realizarán los conciertos de ‘En Vivo en El Muelle’ en 2026?

Los eventos de ‘En Vivo en El Muelle’ tendrán lugar en El Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), ubicada en la calle Décima #3-16 de Bogotá. Las presentaciones están programadas para el 27 de agosto, el 24 de septiembre y el 26 de noviembre de 2026, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

¿Qué es el ‘Sello de Igualdad’ de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá?

El ‘Sello de Igualdad’ es una iniciativa institucional de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer) que orienta sus acciones a transformar la cultura interna, cerrar brechas de género y promover condiciones de igualdad de oportunidades en la ciudad, en concordancia con apuestas como la de visibilizar a mujeres en proyectos culturales y artísticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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