Por: Portal Bogotá

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Bogotá fue escenario de un acontecimiento sin precedentes en el mundo de la cultura urbana con la celebración del festival 'Hip Hop en la Cuarta', organizado por la Alcaldía Local de San Cristóbal. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía y el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', el evento tuvo lugar el sábado 1 de agosto de 2026 en el Parque del Ocho, Portal 20 de Julio, y logró congregar a aproximadamente 5.000 personas en un ambiente de euforia y respeto por la cultura hip hop.

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Desde las 11 de la mañana, la jornada se transformó en un punto de encuentro para los seguidores del rap y otras expresiones urbanas que distinguen a la ciudad. El escenario principal contó con la presencia de artistas de alto nivel como MC Kno, Kazu, Clan Hueso Duro y Red Code, entre otros. Junto a ellos se presentaron exponentes del freestyle —un estilo de rap improvisado que destaca por la creatividad y rapidez mental de quienes lo practican— como Sombra, Blitz y Spirit Yosi. El evento también sumó la participación de crews (agrupaciones) de breakin, disciplina conocida por sus movimientos acrobáticos y energéticos, representadas por Floor Hunters Crew y Último Enjambre Crew. Además, el graffiti estuvo presente con artistas como Bap, Escka y Melf, quienes aportaron color y personalidad a cada rincón del parque, dejando una huella visual imborrable.

El ambiente fue descrito por los propios asistentes como una "locura de talento, energía y cultura urbana". Cada presentación fue recibida con entusiasmo y admiración, y el respeto entre los asistentes formó parte fundamental de la experiencia. Según la entidad organizadora, la comunidad valoró el festival como un espacio de encuentro y expresión para los jóvenes, destacando el interés genuino de la administración local por fortalecer la cultura hip hop en Bogotá.

Durante el evento, el alcalde local de San Cristóbal, Carlos Hernando Macías Montoya, subrayó la naturaleza comunitaria de la jornada y reconoció la importancia del rap como motor de identidad y transformación. "Esto es un festival de raperos para raperos. Hoy San Cristóbal se convierte en el epicentro del rap a nivel capitalino", declaró durante su intervención pública, de acuerdo con registros oficiales. Estas palabras reflejaron no solo el respaldo institucional, sino también el espíritu de unión entre artistas y ciudadanos.

Al concluir, la Alcaldía reafirmó el objetivo central de 'Hip Hop en la Cuarta': fortalecer la cultura local, reconocer el talento juvenil y fomentar espacios en que el arte y la comunidad contribuyen a la transformación barrial. El éxito y la alta asistencia al festival demostraron que, cuando se cree en los jóvenes y en la cultura de barrio, los resultados pueden superar cualquier expectativa.

¿Cuál fue el impacto del festival 'Hip Hop en la Cuarta' en San Cristóbal?

De acuerdo con la Alcaldía Local de San Cristóbal y el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', el festival reunió a cerca de 5.000 personas y se destacó como un punto de encuentro para el talento local y la comunidad, evidenciando el papel del hip hop como motor de integración social en la localidad.

¿Qué disciplinas urbanas participaron en 'Hip Hop en la Cuarta'?

Según la misma fuente, el festival incluyó presentaciones de artistas de rap, exponentes de freestyle—una modalidad de rap improvisado—y crews (agrupaciones) de breakin, además de la intervención de artistas de graffiti que aportaron arte visual al evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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