Por: Portal Bogotá

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TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, informó una modificación relevante en el recorrido de la ruta TransMiZonal D208 Puente de Guadua - G208 Metrovivienda, que afecta principalmente a quienes transitan por el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá. De acuerdo con la información publicada por TransMilenio, desde el 3 de agosto de 2026 esta ruta ajustó su trayecto para mejorar la movilidad en ese sector, incorporando además una serie de paradas piloto sobre la avenida calle 80. Este ajuste fue implementado específicamente en el tramo correspondiente a los sectores de Las Ferias y La Estrada, sobre la carrera 68 y la calle 72.

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Los paraderos piloto ahora habilitados por esta ruta en la avenida calle 80 incluyen cuatro puntos estratégicos: el paradero 140A04 (módulo A) en el barrio Ciudadela Colsubsidio, ubicado en la intersección de la avenida calle 80 con carrera 111C; el paradero 396B04 (módulo B) en Puente de Guadua, en la avenida calle 80 con carrera 119; el paradero 144A04 (módulo A) en el barrio Garcés Navas (avenida calle 80 con carrera 109A); y el paradero 137A04 (módulo A) en el barrio El Cortijo (avenida calle 80 con carrera 114). Según TransMilenio, estas nuevas paradas buscan mejorar la cobertura del servicio y la facilidad de conexión para los usuarios que movilizan diariamente entre estos sectores.

El cambio fue anunciado bajo la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", como parte de los esfuerzos para mantener informados a los ciudadanos sobre las transformaciones en el sistema y fomentar la planeación anticipada de los desplazamientos urbanos. Recomiendan a la ciudadanía asegurarse de tener recargada la Tarjeta tullave, el mecanismo de pago oficial para el sistema, para evitar contratiempos durante su viaje. Asimismo, TransMilenio sugiere descargar la aplicación oficial TransMiApp en dispositivos móviles, una herramienta que permite consultar las rutas en tiempo real y organizar el trayecto de manera eficiente. Estas medidas pretenden fortalecer la eficiencia operativa del sistema y facilitar la experiencia de los usuarios durante sus recorridos en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos paraderos piloto de la ruta D208 - G208 de TransMilenio en la avenida calle 80?

Los paraderos piloto establecidos por TransMilenio para la ruta D208 - G208 en la avenida calle 80 son: paradero 140A04 en el barrio Ciudadela Colsubsidio (avenida calle 80 con carrera 111C), paradero 396B04 en Puente de Guadua (avenida calle 80 con carrera 119), paradero 144A04 en el barrio Garcés Navas (avenida calle 80 con carrera 109A), y paradero 137A04 en el barrio El Cortijo (avenida calle 80 con carrera 114).

¿Qué cambios ocurrieron en la ruta TransMiZonal D208 Puente de Guadua - G208 Metrovivienda?

TransMilenio anunció que la ruta TransMiZonal D208 Puente de Guadua - G208 Metrovivienda modificó su recorrido específicamente en los sectores de Las Ferias y La Estrada, ubicados en la localidad de Engativá, y ahora incluye paradas piloto sobre la avenida calle 80 para mejorar la cobertura y conectividad en esta zona clave de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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