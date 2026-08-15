Por: Caracol TV

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Barranquilla se prepara para vivir una jornada diferente este domingo 16 de agosto, en la cual la velocidad y la solidaridad serán protagonistas. Según Noticias Caracol, los pilotos Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya encabezan este evento de exhibición automovilística que originalmente tenía patrocinio de diversas marcas, pero debió transformarse a causa de la reciente tragedia que golpeó a Colombia: el terremoto cuyo epicentro fue San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

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Debido a la magnitud del desastre y el impacto que ha dejado en las víctimas, los organizadores decidieron modificar la orientación del evento para convertirlo en un acto de apoyo nacional. El acontecimiento, ahora bautizado como ‘Circuito Colombia’, tiene un objetivo claro: la totalidad de la boletería será dirigida a los damnificados del terremoto, una iniciativa respaldada por la Alcaldía local, así como por las empresas Pony Malta y Bavaria.

Juan Pablo Montoya, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, expresó la motivación detrás de esta decisión: "Sabemos que esta semana ha sido una semana muy complicada para Colombia con el terremoto. Han habido muchas víctimas, la verdad, mucha gente ha tenido muchos problemas... Pensando en todo lo que está pasando, decidimos que podíamos darle una vuelta al evento y volverlo un evento social, donde podríamos recaudar fondos y crear ruido, crear manera de que la gente, no solamente en Colombia, sino por fuera de Colombia, sepa qué pasó y que ayuden, porque necesitamos mucha ayuda".

La esposa de Montoya, Connie Freydell, explicó que la ayuda no se limitará únicamente a la venta de entradas. Durante el evento, organizadores realizarán una subasta con el fin de continuar recolectando fondos adicionales. Además, se instalarán centros de acopio en el lugar para que los asistentes puedan donar, facilitando la colaboración directa con las víctimas y la reconstrucción de viviendas afectadas. Freydell destacó la importancia de la unidad: "Es momento de unirnos, de estar todos juntos, de trabajar por levantarnos otra vez como lo hemos hecho muchas veces. Mucha fuerza a las víctimas y estamos todos aquí para apoyarnos".

Este evento ejemplifica cómo figuras deportivas y la comunidad pueden movilizarse rápidamente ante la adversidad y transformar un espectáculo en una plataforma de ayuda, generando conciencia y ofreciendo apoyo concreto en momentos de crisis, tal como se evidencia en la información suministrada por los propios protagonistas.

¿Cuáles son los objetivos del evento ‘Circuito Colombia’ en Barranquilla tras el terremoto?

El evento ‘Circuito Colombia’ tiene como objetivo principal recaudar fondos para las víctimas del terremoto en San José del Palmar, Chocó. Además de donar toda la boletería, también organizarán una subasta y habilitarán centros de acopio para recibir donaciones, según informaron Juan Pablo Montoya y Connie Freydell.

¿Cómo pueden los asistentes al evento apoyar a los damnificados del terremoto en Colombia?

Los asistentes pueden apoyar comprando entradas, participando en la subasta organizada durante el evento y realizando donaciones en los centros de acopio ubicados en Barranquilla, tal como explicó Connie Freydell. Estas acciones buscan ayudar en la recuperación y reconstrucción de las viviendas de los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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