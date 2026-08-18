La tragedia que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia sigue sumando historias que conmueven al país. Una de las más dolorosas es la de Luciana Valentina Marcano, la modelo e ‘influencer’ caleña que fue encontrada sin vida entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali.

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La noticia fue confirmada durante la madrugada del domingo 16 de agosto, cuando los organismos de rescate localizaron los cuerpos de la joven, de 24 años, y de su novio, el abogado Juan José Salazar Cruz, de 38.

Durante seis días, familiares, amigos y seguidores mantuvieron la esperanza de encontrarla con vida. Incluso, en el lugar circularon versiones sobre posibles sonidos provenientes del interior de la estructura, lo que alimentó la expectativa de un rescate.

Sin embargo, las labores adelantadas por los equipos de emergencia terminaron con el hallazgo de los cuerpos en el mismo punto donde permanecieron atrapados desde el colapso del edificio.

La muerte de la joven causó una profunda conmoción en el mundo del modelaje y la creación de contenido digital en Cali, donde era ampliamente reconocida.

Valentina Marcano se había consolidado como una figura destacada en las redes sociales gracias a las publicaciones que compartía sobre bienestar, viajes, moda y estilo de vida. Además, formaba parte de F Creators, una agencia especializada en la representación de creadores de contenido.

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Tras conocerse la noticia, la agencia publicó un emotivo mensaje en el que destacó el legado de la joven.

“Hoy despedimos con profundo dolor a Luciana Valentina Marcano, una gran mujer, luchadora, auténtica e inspiradora, y una talentosa creadora de contenido caleña”, señaló la organización.

La publicación también destacó el carisma y la energía con los que la modelo participaba en cada uno de sus proyectos. Otro de los homenajes más sentidos llegó por parte del cantante urbano Daniel Giraldo, quien recordó que la joven había protagonizado el videoclip de la canción ‘Ganas’.

Mientras se desarrollaban las labores de búsqueda, las redes sociales de la modelo se convirtieron en un espacio de esperanza. Decenas de personas escribieron mensajes pidiendo noticias sobre su paradero y expresando su deseo de que apareciera con vida.

Después de que se confirmara el hallazgo, esos mensajes se transformaron en despedidas y palabras de solidaridad para su familia.

La muerte de Valentina Marcano se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la emergencia provocada por el terremoto y en un símbolo del impacto que la tragedia tuvo sobre cientos de familias que todavía intentan recuperarse de una de las peores catástrofes registradas en el país.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.