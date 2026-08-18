Por: Portal Bogotá

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Tras un sismo o terremoto en Bogotá, identificar de manera oportuna las señales de alarma en la salud resulta fundamental para una atención adecuada y para contribuir al manejo eficiente de las urgencias en la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a través de la explicación del médico urgenciólogo Manuel Paternina, después de un movimiento telúrico algunas lesiones pueden no manifestarse inmediatamente con síntomas claros. Esto hace necesario que la ciudadanía esté informada sobre los signos que requieren valoración médica urgente. Reconocer estos síntomas no solo ayuda a actuar con calma, sino que también permite solicitar atención cuando realmente se necesita y facilita que los servicios de urgencias, como los de Bogotá, puedan priorizar a quienes realmente están en condición grave.

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El doctor Manuel Paternina insiste en la importancia de vigilar cualquier cambio significativo en el estado de salud tras un golpe o traumatismo. Señales como pérdida de conciencia, confusión, somnolencia extrema, convulsiones, dificultad para respirar, dolor intenso en el pecho o sangrado que no cesa deben considerarse indicativos de lesiones graves y requieren atención médica inmediata. Además, el especialista señala que los traumatismos en la cabeza acompañados de vómito persistente, dolor intenso, alteraciones visuales o dificultades para hablar y moverse también demandan valoración profesional.

Las fracturas (sean evidentes o sospechadas), heridas profundas, amputaciones, quemaduras graves, lesiones por electricidad, inhalación de humo o exposición a sustancias químicas hacen parte del grupo de situaciones de cuidado. Asimismo, caídas desde alturas, aplastamientos o impactos por objetos pesados pueden producir lesiones de gravedad que inicialmente no resultan evidentes. El dolor intenso en el cuello o la espalda, la pérdida de sensibilidad o de movilidad en miembros también obliga a consultar con urgencia.

Para recibir orientación, Bogotá dispone de la Línea 137 para la atención de urgencias en salud y la Línea 106 para apoyar la salud mental de quienes enfrentan afectaciones emocionales tras una emergencia. Cuando se presenta una amenaza inmediata a la vida, personas atrapadas o situaciones que requieren intervención de organismos de socorro, la ciudadanía debe comunicarse con la Línea de Emergencias 123.

Especial atención merecen niñas, niños, mujeres gestantes y personas mayores. Frente a cualquier deterioro rápido, dificultad para respirar, sangrado abundante o nuevos síntomas, se recomienda buscar atención médica. En casos de heridas leves, como raspones o golpes menores, basta con brindar primeros auxilios y seguir observando la evolución. Sin embargo, si aparecen nuevos signos de alarma, es recomendable solicitar evaluación profesional.

Por último, es primordial verificar la seguridad del entorno antes de brindar ayuda. De acuerdo con el doctor Paternina, si se sospecha de una lesión en la columna, solo se debe mover a la persona si su vida corre peligro de permanecer en ese lugar. Así, se evita aumentar el número de personas lesionadas y se prioriza la seguridad de quienes socorren.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las señales de alarma que deben vigilarse después de un sismo en Bogotá?

Entre las señales más importantes después de un sismo se encuentran la pérdida de conciencia, confusión, dificultad para respirar, convulsiones, dolor intenso en el pecho, sangrado que no se detiene, vómitos persistentes tras un golpe en la cabeza, dificultad para hablar o mover extremidades, fracturas evidentes o sospechadas, heridas profundas, amputaciones, quemaduras graves, lesiones eléctricas, inhalación de humo y exposición a productos químicos. Ante cualquiera de estos signos, la prioridad debe ser buscar atención médica lo antes posible.

¿Qué medidas se deben tomar al ayudar a personas lesionadas tras un sismo en Bogotá?

Antes de ayudar a una persona lesionada, es indispensable asegurarse de que el entorno esté libre de riesgos como réplicas, caídas de objetos o fugas de gas. Si hay sospecha de lesión en la columna, la víctima solo debe ser movida si existe un peligro inminente en el lugar. En cualquier caso grave o de amenaza vital, es fundamental comunicarse con la Línea de Emergencias 123 y buscar la orientación adecuada llamando a la Línea 137.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.