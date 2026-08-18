Una vivienda de tres pisos se desplomó de manera repentina durante la mañana de este martes 18 de agosto en el centro de Pereira, municipio que resultó afectado por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

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El colapso ocurrió en la calle 26, entre carreras 10 y 11, cuando varias personas transitaban con normalidad por el sector. De un momento a otro, un fuerte estruendo alertó a los transeúntes y una nube de polvo cubrió la zona.

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Ante el riesgo de que los restos de la estructura alcanzaran a las personas que se encontraban en los alrededores, varios ciudadanos corrieron para ponerse a salvo.

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Videos compartidos en redes sociales registraron los momentos posteriores al colapso. En una de las grabaciones se escucha a una persona alertando sobre lo ocurrido mientras quienes estaban en la vía se alejaban rápidamente del lugar.

“Se vino, se vino, se desplomó”, se escucha en el registro audiovisual.

Las autoridades se desplazaron hasta el punto para verificar las condiciones de la edificación y establecer si había personas dentro de la vivienda al momento del desplome.

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De manera preliminar, se conoció que el inmueble ya habría recibido una orden de desalojo debido al riesgo que representaba su estructura, aunque esta información deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes. El desplome se registra apenas ocho días después del fuerte terremoto que tuvo una magnitud de 7,4 y cuyo epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó.

El movimiento telúrico provocó daños en diferentes municipios de Colombia y dejó numerosas edificaciones afectadas, especialmente en zonas de Risaralda, Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

Por ello, las autoridades han realizado inspecciones y evacuaciones preventivas en inmuebles que presentan daños o que podrían representar un peligro para sus habitantes.

El nuevo colapso en Pereira vuelve a poner el foco sobre las edificaciones que resultaron debilitadas durante el terremoto y que todavía permanecen en pie. Hasta el momento de esta publicación no se había confirmado oficialmente que hubiera personas heridas o atrapadas como consecuencia del desplome.

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Los organismos encargados de la atención de emergencias permanecen en el lugar realizando la verificación correspondiente y evaluando las condiciones de la zona. El hecho también genera preocupación entre los habitantes del sector, debido a que evidencia los riesgos que pueden permanecer después de un movimiento telúrico de gran magnitud.

Las autoridades deberán determinar las condiciones que presentaba la vivienda antes del colapso y establecer si el desplome está relacionado directamente con los daños ocasionados por el terremoto o con el deterioro previo de la estructura.

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.