Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez decidió realizar una donación significativa a la Arquidiócesis de Ibagué, con el objetivo de respaldar la recuperación de los templos religiosos afectados tras los sismos que sacudieron al departamento del Tolima el pasado 10 de agosto. Uribe Vélez ofreció un ejemplar equino, que será utilizado en una rifa cuyo propósito central es recolectar fondos para las obras de reparación necesarias en las iglesias impactadas por los movimientos telúricos.

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Fue la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien hizo pública esta donación a través de sus redes sociales. Matiz expresó su gratitud hacia el gesto solidario del exmandatario, resaltando que los recursos económicamente recolectados por la rifa del caballo ayudarán de manera directa a restaurar los templos y espacios religiosos que durante el reciente sismo sufrieron daños estructurales. “Agradecemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la donación de este bello ejemplar equino a la Arquidiócesis de Ibagué”, señaló la gobernadora, subrayando el valor de la solidaridad hacia las comunidades que han visto afectadas sus infraestructuras religiosas.

De acuerdo con la información brindada por Matiz, la responsable de coordinar la rifa será la misma Arquidiócesis de Ibagué. Los fondos que se consigan con la venta de las boletas estarán destinados exclusivamente a las adecuaciones y arreglos de los templos motivo de la iniciativa. Hasta ahora, no se ha anunciado públicamente ni la fecha en la que se realizará el sorteo ni el costo que tendrá cada boleta para los interesados ni el modo de participación. Este detalle mantiene en expectativa tanto a la comunidad local como a los feligreses que desean aportar a la causa.

La entrega del ejemplar equino acontece semanas después del terremoto que el 10 de agosto impactó de forma considerable varias estructuras en el Tolima, dejando la urgente necesidad de socorrer y restaurar edificaciones. El hecho resalta la importancia que tienen los aportes privados y gestos de respaldo social en procesos de reconstrucción, sobre todo en aquellos lugares donde la infraestructura religiosa es un pilar para la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los detalles de la donación de Álvaro Uribe a la Arquidiócesis de Ibagué?

Álvaro Uribe Vélez donó un ejemplar equino a la Arquidiócesis de Ibagué con el fin de que fuera rifado. Los recursos obtenidos por este sorteo serán destinados directamente a la reparación de templos religiosos afectados por el sismo del 10 de agosto, según informó la gobernadora Adriana Magali Matiz.

¿Cómo se usarán los recursos recolectados con la rifa del caballo donado?

De acuerdo con lo explicado por la gobernadora Matiz, el dinero proveniente de la rifa será exclusivamente para las adecuaciones y arreglos de los templos dañados en el Tolima. Sin embargo, aún no se ha detallado públicamente la fecha, el valor o los mecanismos para participar en la rifa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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