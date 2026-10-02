El expresidente escribió el jueves primero de octubre en su cuenta de X una corta frase sobre la exsenadora: “Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”.

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(Vea también: “Ya no tengo jefes, estoy libre”: reacción de María Fernanda Cabal al renunciar a Centro Democrático)

Cabal respondió este viernes al mensaje del exmandatario y le agradeció las palabras.

El intercambio se produjo un día después de que Cabal hiciera pública su salida del Centro Democrático, colectividad en la que tuvo una participación destacada durante varios años.

Cabal habló de sus diferencias con Uribe

Además de responder públicamente a Uribe, Cabal se refirió al mensaje del expresidente durante una entrevista concedida este viernes.

La exsenadora aseguró que recibió con agrado las palabras de quien fue uno de sus principales referentes políticos y señaló que las diferencias que han tenido ya fueron expuestas públicamente.

“Sus palabras me son gratas. Las diferencias ya fueron discutidas al aire muchas veces”, afirmó Cabal.

La relación política entre ambos se había tensionado especialmente después de la consulta interna del Centro Democrático para escoger a su candidata presidencial.

En ese proceso participaron Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. Valencia fue escogida como candidata de la colectividad.

Cabal, por su parte, terminó tomando distancia del partido y posteriormente anunció su renuncia.

¿Por qué María Fernanda Cabal dejó el partido?

Antes de anunciar su salida, Cabal aseguró que intentó encontrar una salida institucional a sus diferencias con el Centro Democrático. La exsenadora explicó que el pasado 4 de agosto presentó una solicitud de escisión ante la colectividad.

Según su versión, buscaba una alternativa que permitiera tramitar las diferencias doctrinales y construir un proyecto político diferente.

“Esperé una respuesta porque consideré que este era el camino correcto y que una solicitud de esta importancia merecía ser discutida y respondida. Hasta hoy no la he recibido”, afirmó.

Finalmente, Cabal decidió renunciar al partido y anunció que continuará desarrollando su actividad política por fuera de la colectividad.

La exsenadora también destacó su admiración por Uribe y aseguró que el legado de la seguridad democrática seguirá siendo un referente para ella.

Cabal prepara el anuncio de su nuevo proyecto

La respuesta a Uribe se conoce justo cuando Cabal prepara el siguiente paso de su carrera política. Al anunciar su renuncia, la exsenadora afirmó que continuará recorriendo Colombia para escuchar a diferentes sectores y conocer sus preocupaciones.

También dejó una fecha marcada: este sábado 3 de octubre revelará el futuro de su proyecto político. El anuncio permitirá conocer qué camino tomará después de abandonar el Centro Democrático, partido al que perteneció durante años.

Por ahora, el intercambio público entre Uribe y Cabal dejó dos mensajes breves: el expresidente manifestó que mantiene su respeto por la exsenadora y ella respondió agradeciéndole, mientras reiteró que continuará defendiendo las convicciones que, según sus palabras, compartieron.

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