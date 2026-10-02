Por: El Espectador

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Este 2 de octubre se conmemoran diez años del plebiscito por la paz, evento crucial en la historia política reciente de Colombia. En aquella jornada, el país quedó dividido tras la votación que determinó, por un margen inferior al 1 %, el triunfo del “no” ante los acuerdos negociados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Una década después, este hito sigue influyendo en el debate nacional, y las principales figuras de entonces, como el exjefe negociador Humberto de la Calle y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, analizan hoy las secuelas e implicaciones de esa decisión, según El Espectador.

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Álvaro Uribe Vélez, quien lideró la oposición al acuerdo en el plebiscito, sostiene que es fundamental buscar salidas a los “problemas heredados por el desconocimiento de los resultados del plebiscito”. Entre estos, resalta la lucha contra el narcotráfico, señalando que la producción de drogas ilícitas pasó de 150 toneladas en 2010 a 2.100 toneladas en 2024, siempre según cifras mencionadas por el propio Uribe. Asimismo, el exmandatario expone la necesidad de revisar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación con las penas impuestas a militares, manifestando que el partido Centro Democrático impulsa en el Congreso una ley para que las sentencias de la JEP sean revisadas automáticamente por la Justicia Penal Militar y que las condenas a miembros de la fuerza pública no excedan los cinco años. Plantea, además, la discusión sobre los derechos políticos, comparando los beneficios concedidos a exintegrantes de las Farc frente a la situación de otros ciudadanos condenados.

Por otro lado, Humberto de la Calle —exnegociador en los diálogos de La Habana (Cuba)— propuso no seguir en la discusión sobre el aniversario, sino enfocarse en lo útil del proceso para el país. De la Calle también alertó sobre el impacto de la posible reducción del presupuesto de la JEP, que podría perder 170.000 millones de pesos de ser aprobado el recorte en el Congreso. Advirtió que sería un error suprimir esta jurisdicción creada para juzgar hechos relacionados con el conflicto armado, por razones tanto prácticas como jurídicas, dada la cantidad de procesos en curso. No obstante, reconoció que la entidad ha tenido demoras y una carga burocrática significativamente alta, por lo que recomienda un ajuste fiscal acorde con la realidad nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las consecuencias políticas del plebiscito por la paz en Colombia?

El plebiscito por la paz de 2016 definió el futuro de los acuerdos con las Farc, dejando profundas divisiones en la sociedad y afectando la implementación de políticas de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, ha marcado las discusiones sobre derechos políticos y el alcance de los beneficios judiciales y económicos para los actores del conflicto, según lo debatido por líderes como Humberto de la Calle y Álvaro Uribe.

¿Qué es la JEP y por qué es relevante en el debate actual sobre la paz?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal creado específicamente para procesar graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Hoy, su presupuesto y funcionamiento están en discusión política, ya que enfrenta críticas sobre su eficiencia y tamaño, así como propuestas de reducción de recursos y cambios en la revisión de sentencias, lo que impacta directamente en la continuidad de la justicia transicional en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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