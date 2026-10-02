Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la tarde de este viernes, un hecho violento sacudió la tranquilidad de la calle 37 con carrera Quinta, en la ciudad de Ibagué. Un hombre menor de 30 años habría resultado herido por impactos de arma de fuego mientras se encontraba en el parqueadero del edificio Fontainebleau, según la información consignada por El Nuevo Día. La víctima, quien conducía una camioneta Mazda CX-30 blanca, fue auxiliada en el lugar por transeúntes y personal médico, para posteriormente ser trasladada en camilla hacia un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento, no se cuenta con una información oficial y detallada sobre la gravedad de sus lesiones ni el estado de salud actual del joven.

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De acuerdo con la información preliminar citada en el reporte, se manejan varias hipótesis sobre el trasfondo de este ataque. Una de las principales líneas de investigación apunta a que podría tratarse de un acto de hurto bajo la modalidad conocida como fleteo. Esta sospecha surge porque en esa zona enumerada —particularmente concurrida— tienen presencia varias entidades financieras. Pese a este indicio, la Policía Metropolitana de Ibagué, que hizo presencia inmediata en el lugar de los hechos, ha señalado que la investigación apenas inicia y aún no existen confirmaciones oficiales sobre las circunstancias exactas del incidente, ni se ha revelado información puntual sobre la identidad de los presuntos responsables.

Testigos del hecho observaron una movilización significativa de unidades policiales en el sector afectado, mientras se procedía a iniciar la recolección inicial de pruebas y testimonios para esclarecer qué provocó el ataque. Las autoridades siguen avanzando en la verificación de datos y en la búsqueda de información clave tanto sobre la víctima como sobre posibles sospechosos. Hasta la fecha, se desconoce públicamente si se trató exclusivamente de un intento de hurto o si existen otros móviles involucrados en el suceso, así como los detalles que permitan identificar plenamente a los responsables.

Este episodio ocurre en un contexto en el que hechos similares ya han sido reportados en la ciudad, lo que refuerza la necesidad de esclarecer con prontitud la situación y determinar si este caso se suma a una posible cadena de delitos relacionados en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del estado de salud del hombre herido en el parqueadero de Fontainebleau en Ibagué?

Hasta el momento, no se ha brindado un parte médico oficial sobre la condición del hombre herido. Como señalan las primeras informaciones, fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica tras el ataque con arma de fuego, pero no se conocen detalles precisos sobre la gravedad de las lesiones ni pronóstico.

¿Por qué se investiga un posible fleteo como causa del ataque en la calle 37 con carrera Quinta en Ibagué?

La hipótesis de fleteo, que es una modalidad de hurto violento a personas que retiran dinero de entidades financieras, surge porque el sector donde ocurrió el ataque es conocido por la presencia de varias sedes bancarias. Sin embargo, las autoridades aún no confirman esta modalidad como causa y siguen investigando las circunstancias exactas del hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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