Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El fuerte aguacero que cayó en Ibagué generó una compleja emergencia en diversos puntos de la ciudad, afectando la movilidad y dejando múltiples daños en infraestructura y vehículos. De acuerdo con reportes de diferentes sectores, la principal consecuencia fue la presencia de árboles caídos, inundaciones y obstrucciones en las vías, lo que complicó el tránsito en barrios y corredores estratégicos de Ibagué.

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Uno de los hechos más impactantes ocurrió en la carrera Quinta, específicamente entre las calles 21 y 22, donde la caída de un árbol sobre la vía perjudicó a varios vehículos que se encontraban en el lugar. Esta situación interrumpió el paso y requirió la intervención de las autoridades para retirar el tronco y normalizar la circulación. Según los reportes, este sector presentó una de las mayores afectaciones registradas durante la tarde lluviosa en la ciudad.

El panorama negativo se extendió hacia la calle 37, en la salida hacia la vía del Ferrocarril, cerca de la Casa del Maestro. Allí, el fuerte aguacero también causó estragos, evidenciando que la emergencia fue generalizada en distintos corredores clave de Ibagué. Los reportes preliminares, según fuentes consultadas, indican que las lluvias dejaron huella en múltiples zonas urbanas y periféricas.

De acuerdo con información recogida por los ciudadanos, en el sector de Las Ferias se observó la presencia de rocas sobre la vía, arrastradas por la corriente de agua, lo que agravó las condiciones para movilizarse. Por su parte, en el Puente de La Cartagena, la inundación y caída de un árbol sumaron más obstáculos, mientras que en Vuelta del Chivo, en la vía hacia el sur, también se reportó la caída de otro árbol.

El aguacero no solo afectó la movilidad y estructuras viales, sino que también impactó otros escenarios significativos para la ciudad. El Teatro Tolima, por ejemplo, tuvo daños en su techo y el agua ingresó al escenario justo durante una ceremonia de graduación, obligando a evacuar el lugar, tal como destacó El Nuevo Día. Asimismo, el estadio Manuel Murillo Toro sufrió daños en varias vallas, y en el sector de Venecia se reportó falta de energía eléctrica.

Según los reportes preliminares provenientes de diferentes sectores de Ibagué, las vías inundadas y los semáforos afectados en la calle 11 completan una lista de afectaciones. Sin embargo, se espera el balance oficial de las autoridades para determinar con exactitud la magnitud de la emergencia y el número de zonas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones reportadas en Ibagué tras el aguacero?

Según los reportes recogidos en diferentes sectores de Ibagué, el aguacero ocasionó la caída de árboles sobre las vías, varias inundaciones, daños en infraestructura —como el techo del Teatro Tolima y varias vallas del estadio Manuel Murillo Toro—, afectación de vehículos, la presencia de rocas en algunas calles y problemas con el servicio eléctrico en barrios como Venecia.

¿Qué zonas de Ibagué resultaron más afectadas por la lluvia según los reportes preliminares?

De acuerdo con la información disponible, las zonas más comprometidas fueron la carrera Quinta entre calles 21 y 22, la calle 37 en dirección a la vía del Ferrocarril, Las Ferias, el Puente de La Cartagena, Vuelta del Chivo, así como el Teatro Tolima, el estadio Manuel Murillo Toro y la calle 11, donde hubo semáforos afectados y vías inundadas. Se espera un balance oficial para conocer el impacto total.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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