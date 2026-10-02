Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha dado un paso importante para mejorar la experiencia de quienes utilizan el servicio de taxi en Bogotá, mediante la actualización del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC). Esta modernización incorpora nuevas funcionalidades pensadas para que los usuarios tengan a su disposición información oficial, puedan verificar la legalidad del taxi que abordan y cuenten con más opciones para evaluar su viaje. Según datos publicados por la propia SDM, las novedades se implementan a través de la denominada “tarjeta de control”, que cada taxi debe portar en la parte posterior de la silla del copiloto.

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La nueva tarjeta de control se caracteriza por tener un número único de identificación y un código QR, el cual los pasajeros pueden escanear directamente desde su teléfono celular. Gracias a este elemento, cualquier usuario tiene acceso inmediato y sencillo a información relevante sobre el servicio de taxi que está utilizando. De este modo, la SDM busca fortalecer la confianza y la transparencia en el servicio, permitiendo a los ciudadanos un mayor control sobre su experiencia de viaje.

Entre las principales funcionalidades de la tarjeta, destaca la posibilidad de consultar datos básicos del vehículo, conductor y empresa prestadora, lo que facilita la verificación de la legalidad y la identidad de quienes ofrecen el servicio, según reportes oficiales de la SDM. Además, la herramienta incluye una calculadora de tarifas, que permite estimar el valor a pagar conforme a las unidades marcadas durante el trayecto, junto con los recargos y tarifas vigentes. Con esto, los pasajeros pueden tener certeza sobre el costo aproximado de su recorrido antes de finalizar el viaje.

Otra innovación está en la opción de calificar el servicio por medio de una escala de cinco estrellas, teniendo en cuenta distintos factores y atributos ligados a la atención recibida. Asimismo, los usuarios pueden acceder a indicadores sobre la valoración general que otros pasajeros han hecho del servicio de taxi en la ciudad, brindando así una herramienta adicional para tomar decisiones informadas.

La SDM enfatiza que el número único de la tarjeta y el código QR facilitan la actualización y trazabilidad de los diferentes estados de la tarjeta en el SIRC, lo que contribuye a fortalecer la vigilancia y los controles institucionales. Bogotá, de acuerdo con la SDM, demuestra así su apuesta por la modernización y uso de tecnología en el servicio público, priorizando la transparencia y la seguridad de los usuarios al facilitar el acceso a información directa y confiable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el código QR en la tarjeta de control de los taxis en Bogotá?

El código QR, asignado a un número único de identificación, permite que los pasajeros escaneen la tarjeta de control desde su celular. Al hacerlo, acceden a información oficial sobre el taxi, el conductor y la empresa, facilitando la verificación del servicio y el seguimiento de la experiencia de viaje, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

¿Qué ventajas tiene la tarjeta de control digital en el servicio de taxi en Bogotá?

La tarjeta de control digital ofrece ventajas como acceso inmediato a datos oficiales del taxi y su conductor, una calculadora para estimar tarifas, la posibilidad de calificar el servicio y consultar indicadores de satisfacción de otros usuarios. Todo esto contribuye a fortalecer la legalidad, transparencia y calidad en la movilidad de la ciudad, según lo informado por la SDM.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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