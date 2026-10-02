Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció que este sábado 3 de octubre continuará con la prueba piloto para mejorar la movilidad hacia el norte de Bogotá, específicamente en la carrera Séptima entre las calles 193 y 245. De acuerdo con la entidad, la medida estará vigente desde las 7:30 a. m. hasta la 1:00 p. m., pretendiendo brindar una nueva alternativa de salida desde la ciudad, además de la ya habitual autopista Norte, a los miles de ciudadanos que se desplazan hacia el norte cada sábado.

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Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, cerca de 5.300 vehículos abandonan Bogotá por la autopista Norte en las mañanas de sábado, lo que evidencia una alta demanda en ese corredor vial. Con el piloto, se busca distribuir mejor los flujos vehiculares, alivianando la saturación percibida y ofreciendo un trayecto alternativo para quienes tienen compromisos deportivos, recreativos y familiares en la zona norte o requieren salir de la ciudad.

Jhon González, subsecretario Distrital de Movilidad, afirmó que "luego de la primera jornada, evidenciamos la necesidad de ampliar el horario de la medida para buscar facilitar la movilidad a quienes se desplazan hacia el norte los sábados a las escuelas de fútbol, a compromisos, a actividades de recreación o para salir de la ciudad. Seguiremos midiendo su efectividad y el comportamiento del tráfico para definir si necesita algún ajuste adicional".

Durante la operación de este plan piloto, se contempla la posibilidad de cerrar el retorno de la autopista Norte a la altura de la calle 200, dependiendo del volumen de vehículos que se registre. La Secretaría Distrital de Movilidad garantiza señalización y presencia de personal durante la medida, así como la intervención activa del Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, quienes orientarán y apoyarán a los conductores.

En cuanto al transporte público, la medida implica la modificación de la ruta rural 18-14 Torca – Tibabita, que tendrá un recorrido alterno mientras dure el contraflujo. El circuito inicia en la calle 187 por el costado occidental de la autopista Norte, desciende hasta la calle 183, sigue hacia el oriente hasta la carrera Séptima y luego avanza al norte hasta la calle 245 antes de retornar sobre la autopista. Con este tipo de ajustes, la SDM busca acompañar la adaptación de todos los modos de transporte en la zona de influencia del piloto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la medida de contraflujo en la carrera Séptima a los conductores y usuarios de transporte público?

La medida de contraflujo en la carrera Séptima impacta principalmente a quienes se desplazan hacia el norte de Bogotá los sábados, al ofrecerles una alternativa adicional a la autopista Norte. Además, genera una modificación temporal en el recorrido de la ruta rural 18-14 Torca – Tibabita, obligando a los usuarios a adaptarse al trayecto especial durante el horario de la medida de la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué papel tiene la Secretaría Distrital de Movilidad en la implementación del piloto en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad cumple un rol central al coordinar y supervisar la implementación del piloto en la carrera Séptima, asegurando la presencia de personal, agentes de tránsito y señalización necesaria para orientar a conductores y garantizar la seguridad durante la prueba. La entidad también evalúa la efectividad de la medida y decide posibles ajustes, en función del comportamiento del tráfico registrado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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