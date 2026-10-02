Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para ofrecer, entre el 2 y el 8 de octubre de 2026, una variada y nutrida agenda cultural organizada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). La programación abarca conciertos, teatro, exposiciones, festivales y talleres, permitiendo que ciudadanos de todas las edades vivan experiencias artísticas, educativas y comunitarias, tanto gratuitas como pagas.

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La ciudad, reconocida como Ciudad Creativa de la Música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2012, arranca el mes con el Día de la Música, seguido del Fin de Semana 24/7 (2 y 3 de octubre), que conectará a más de 500 artistas en recorridos nocturnos, actividades patrimoniales y circuitos culturales en espacios innovadores de barrios como Teusaquillo y Fontibón. También destaca el Mercado de las Pulgas Nocturno en Usaquén y experiencias únicas en la Red de Espacios Independientes de Idartes.

Para quienes buscan planes familiares, las bibliotecas públicas de la ciudad celebrarán del 6 al 11 de octubre BibloVacaciones, una iniciativa que une lectura, ciencia y arte a través de experiencias creativas para niñas, niños y jóvenes. Adicionalmente, el Centro Felicidad Chapinero ofrecerá Talleres CREA de IDARTES, que abarcan desde podcast para jóvenes hasta arte digital para adultos, con inscripción previa.

La oferta musical incluye presentaciones de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara y la Orquesta Filarmónica de Mujeres, bajo la dirección de Julien Faure, así como conciertos sinfónicos con la Filarmónica de Bogotá y el destacado violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia, dirigidos por Guerassim Voronkov, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. Además, La Media Torta será escenario del Tortazo Blues, que reúne bandas como Citadino Blues & Rock y FatsO.

La diversidad cultural se expresa en el Festival de Tambores y Expresiones de San Basilio de Palenque en La Candelaria, acercando al público capitalino a la herencia musical y ancestral del pueblo palenquero. En el teatro, destacan obras como ‘La Lumbre’ y ‘Sueños de Ceniza’, que exploran temáticas de memoria familiar y resiliencia, así como la experiencia inmersiva ‘Muertos de hambre’ del colectivo Proyecto P.

A nivel internacional, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibirá a Blonde Redhead, agrupación neoyorquina de noise, dream pop y art rock. Maloka celebrará el October Big Day, jornada mundial de observación de aves que impulsa el registro de especies en la ciudad, dirigida por el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Finalmente, el 7 de octubre comienza AURA, escuela de formación para líderes culturales, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos culturales gratuitos se pueden disfrutar en Bogotá entre el 2 y el 8 de octubre de 2026?

Durante esta semana, destacan varias actividades sin costo: el Fin de Semana 24/7, BibloVacaciones en bibliotecas públicas, conciertos de la Filarmónica de Bogotá en el Auditorio León de Greiff, el Festival de Tambores de San Basilio de Palenque, el Tortazo Blues en La Media Torta y funciones de teatro como ‘La Lumbre’, ‘Sueños de Ceniza’ y ‘Muertos de hambre’. Todas cuentan con ingreso libre hasta completar aforo, según información oficial de la Secretaría Distrital de Cultura.

¿Qué es el October Big Day y cómo se desarrolla en Bogotá?

El October Big Day es una iniciativa internacional de observación y conteo de aves liderada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell. En Bogotá, el evento se realizará en Maloka la mañana del 10 de octubre de 2026, invitando a ciudadanía, clubes y pajareros a registrar y conocer la avifauna urbana. La inscripción es gratuita y tiene cupos limitados. Participar contribuye tanto al conocimiento local como global sobre las especies presentes en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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