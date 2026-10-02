Por: Portal Bogotá

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Durante la semana de receso escolar, del 6 al 9 de octubre de 2026, Bogotá ofrecerá una variedad de planes para que niñas y niños disfruten y aprendan sobre la importancia de los humedales en el cuidado del agua y la biodiversidad. La iniciativa, promovida bajo la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, invita a las familias a participar en actividades especialmente diseñadas para acercar a los más jóvenes al conocimiento y la protección de estos ecosistemas urbanos esenciales.

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De acuerdo con información publicada en el portal oficial de Bogotá, los humedales de la capital contarán con una programación especial enfocada en educar y concientizar sobre el papel fundamental que desempeñan estos cuerpos de agua en la ciudad. Estas actividades serán lideradas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá, dos entidades públicas responsables de la gestión del agua y el saneamiento en la ciudad.

Las actividades tendrán cupos limitados, lo que subraya la importancia de inscribirse previamente. Las familias interesadas en participar podrán registrarse a través del formulario dispuesto por las entidades organizadoras. A través de estos encuentros, se busca motivar la curiosidad y el respeto de los más pequeños hacia los entornos naturales urbanos, así como resaltar la relevancia de los humedales para el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del recurso hídrico en Bogotá.

La programación detallada de actividades, que incluye senderos guiados y talleres educativos, ha sido publicada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, permitiendo que la ciudadanía consulte y elija los planes que más se ajusten a sus intereses y horarios. En este sentido, la semana de receso se convierte en una oportunidad no solo para la recreación, sino también para la formación ambiental y el fortalecimiento de los lazos familiares a través del aprendizaje colectivo.

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de Bogotá con la educación ambiental y la participación ciudadana, promoviendo el conocimiento y la valoración de los recursos naturales que existen en el interior de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se pueden realizar en los humedales de Bogotá durante la semana de receso escolar?

Durante la semana de receso, la programación en los humedales de Bogotá incluirá recorridos guiados y talleres educativos diseñados para niñas y niños. Estas actividades, lideradas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Aguas de Bogotá, buscan enseñar sobre la importancia del agua y la biodiversidad mediante experiencias directas y educativas en contacto con la naturaleza.

¿Cómo inscribirse en las actividades de los humedales de Bogotá en la semana de receso?

Para participar en las actividades propuestas durante la semana de receso en los humedales de Bogotá, es necesario inscribirse previamente. Las personas interesadas deben completar un formulario habilitado por las entidades organizadoras; los cupos son limitados, por lo que se recomienda registrar la participación con antelación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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