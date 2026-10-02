Por: El Espectador

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Un hombre de 30 años denunció un inesperado episodio que inició en la madrugada, luego de salir de un establecimiento nocturno en Chapinero. Lo que parecía ser un simple trayecto en taxi hasta su vivienda en el sector de Palermo Sur, en Bogotá, terminó convirtiéndose en una compleja situación por presunto fraude bancario. Según declaró el afectado, varias horas después del viaje detectó compras no autorizadas con su tarjeta de crédito, por un valor total superior a los 17 millones de pesos colombianos.

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El pasajero recordó que tomó el taxi aproximadamente a las 3:00 de la mañana, después de que la persona que lo acompañaba abordara otro vehículo. El recorrido, que debía ser directo, se extendió por casi tres horas, y el conductor solo lo dejó a dos calles de su destino. Fue al revisar los movimientos de su cuenta que descubrió transacciones extrañas en distintos establecimientos, incluyendo compras de alimentos, electrodomésticos y rines para automóvil.

Lo que más llamó la atención del denunciante fue un hallazgo en las grabaciones de cámaras de seguridad de algunos comercios donde se registraron los pagos. En varias de estas imágenes, afirma haber identificado al taxista que lo transportó esa noche, lo cual lo llevó a sospechar que el conductor sería el responsable de las compras o, al menos, estaría involucrado en el hecho. Además, el afectado manifestó preocupación sobre los controles en los puntos de venta, porque al parecer también se utilizó su documento de identidad, a pesar de las notorias diferencias de edad y apariencia entre él y la persona registrada en los videos.

La situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, que ahora investigan para determinar cómo se obtuvo el acceso a la tarjeta y quién ejecutó las compras. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad del conductor ni se ha producido ninguna captura relacionada con el caso, según la información reportada por el denunciante a la opinión pública.

Este incidente ocurre en un contexto donde las autoridades de Bogotá, especialmente la Policía y la Secretaría de Seguridad, tratan de frenar delitos contra pasajeros, en particular tras su salida de zonas de rumba. Durante el año 2026, estos organismos han implementado controles más estrictos en la Zona T, Modelia y otras áreas con alta vida nocturna, para mitigar escenarios como el llamado “paseo millonario”. El Distrito reportó que en 2025 se registraron 27 casos tipificados como secuestro y hubo 52 capturas relacionadas. Aunque no se puede confirmar que este episodio corresponda exactamente a esa modalidad, comparten elementos en común, razón por la cual se recomienda a los ciudadanos permanecer atentos, verificar la identificación de vehículo y conductor, solicitar servicios por canales seguros y compartir su ubicación durante el trayecto.

¿Qué es el paseo millonario y cómo lo identifican las autoridades?

El paseo millonario es una modalidad delictiva en Bogotá que se presenta cuando un pasajero es abordado en un taxi y, mediante engaños, intimidación o complicidad entre el conductor y terceros, es obligado a recorrer la ciudad mientras realizan retiros o compras con sus tarjetas bancarias. Las autoridades identifican estos casos por el relato de las víctimas, evidencia de transacciones anómalas y análisis de grabaciones de cámaras de seguridad en los lugares donde se usan los medios de pago.

¿Cómo pueden los pasajeros protegerse de fraudes luego de salir de zonas de rumba en Bogotá?

Ante el incremento de delitos asociados a taxis en sectores nocturnos, la recomendación de la Policía y la Secretaría de Seguridad es tomar servicios por aplicaciones reconocidas, verificar la información visible dentro del taxi, compartir la ubicación en tiempo real con familiares o amigos y poner atención durante todo el recorrido. Además, se sugiere reportar de inmediato cualquier movimiento bancario anómalo para facilitar la investigación y prevenir mayores pérdidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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