Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La llegada de la reconocida banda surcoreana BTS a Colombia marca un hecho histórico para miles de seguidores en el país. Por primera vez, el grupo internacional ofrecerá conciertos en el estadio El Campín de Bogotá durante dos jornadas, programadas para este viernes y sábado. Ante la magnitud del evento, la ciudad se ha visto obligada a implementar una serie de medidas excepcionales para garantizar la seguridad y movilidad de todos los asistentes y habitantes del sector. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, desde el 29 de noviembre se adelantan cierres viales en la zona aledaña al estadio y estas restricciones se mantendrán hasta el 4 de octubre ya que se espera la llegada de más de 50 mil personas entre las dos fechas del evento.

Sigue a PULZO en Discover

Para manejar esta logística, la autoridad de movilidad contará con la colaboración de 150 integrantes del Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, quienes se encargarán de controlar el acceso vehicular y peatonal a la zona. Ningún vehículo podrá detenerse frente al estadio El Campín y se han dispuesto cierres totales o parciales en vías clave como la calle 57A, calle 53B bis, transversal 28 y carrera 28, entre otras. Además, peatones y ciclistas serán redireccionados por personal de logística, garantizando así la movilidad y seguridad en medio del alto flujo de personas.

Los cierres afectan también áreas vecinas al Movistar Arena y otras calles del sector, donde el acceso será limitado y controlado, permitiendo la entrada únicamente a residentes. Para mitigar el impacto sobre la movilidad, se han definido una serie de desvíos autorizados y rutas alternas para quienes transiten por la avenida NQS (Norte Quito Sur), la avenida carrera 24 y las calles circundantes. Estas alternativas buscan mantener el flujo vehicular y minimizar congestiones.

El sistema de transporte masivo TransMilenio también ha sido adaptado para la ocasión, implementando ocho nuevas rutas que faciliten el arribo y salida de los asistentes a los conciertos. Según la Secretaría de Movilidad, el evento no solo impacta en la infraestructura urbana, sino que generará un fuerte impulso económico para la ciudad: durante los días del concierto, las reservas de vuelos crecieron un 46,6 %, con un aumento notable tanto en turismo nacional (59,3 %) como internacional (39,5 %). El observatorio de turismo estima que este flujo de personas puede mover aproximadamente 99 mil millones de pesos en sectores como alimentación, alojamiento, transporte y comercio.

¿Qué rutas y cierres viales aplica Bogotá por los conciertos de BTS?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se han hecho cierres en vías principales como la calle 57A, calle 53B bis, transversal 28 y carrera 28, así como restricciones en áreas cercanas al estadio El Campín y Movistar Arena. Hay desvíos y rutas alternas para vehículos y peatones, y el acceso está controlado para residentes, todo con apoyo de agentes y personal logístico.

¿Cómo beneficia la economía de Bogotá la llegada de BTS?

Según el observatorio de turismo, el arribo de BTS implica un incremento en reservas de vuelos y una afluencia masiva de turistas, lo que podría movilizar cerca de 99 mil millones de pesos en servicios relacionados con turismo, alojamiento, alimentación y comercio durante los días de los conciertos programados en la ciudad.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).