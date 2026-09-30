Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El Movistar Arena de Bogotá cerrará una etapa que comenzó hace ocho años y dará paso a una nueva fase para uno de los escenarios de entretenimiento más importantes del país. La decisión ocurre tras la salida de Movistar del mercado colombiano y abre la expectativa sobre el nombre que tendrá el recinto en adelante.

Sigue a PULZO en Discover

La confirmación llegó este 30 de septiembre, cuando el escenario anunció oficialmente que dejará de llevar el nombre de Movistar a partir del 31 de octubre de 2026 en pleno Halloween. Con ello terminará la alianza de naming sponsor que acompañó al recinto desde su apertura en 2018.

El anuncio confirma además una información que Valora Analitik había anticipado en primicia en agosto, cuando fuentes cercanas al proceso señalaron que una de las grandes compañías de telecomunicaciones del país estaba interesada en quedarse con este espacio de posicionamiento de marca.

(Vea también: Se cocinó negociazo con el Movistar Arena, en Bogotá: centro de conciertos tiene nuevos dueños)

Lee También

En ese momento, este medio conoció que Tigo estaba entre las compañías que pujaban por asumir el nombre comercial del escenario. Sin embargo, la comunicación oficial divulgada ahora por el Movistar Arena no confirma cuál será la nueva marca del recinto. Lo que sí establece es que el nombre Movistar dejará de utilizarse desde finales de octubre.

¿Por qué cambia el nombre del Movistar Arena?

El cambio está relacionado con la salida de Movistar del mercado de telecomunicaciones colombiano. La compañía española Telefónica dejó de tener el control de su operación local después del proceso mediante el cual Millicom, matriz de Tigo, asumió el control de Colombia Telecomunicaciones.

La operación tuvo una primera fase en febrero de 2026, cuando Millicom tomó el control operativo y administrativo de Movistar en Colombia tras adquirir a Telefónica el 67,5 % de las acciones de Colombia Telecomunicaciones por US$214,4 millones.

Posteriormente, en abril, se concretó la adquisición del 32,5 % restante que permanecía en manos del Estado colombiano, por cerca de $856.000 millones, con lo que Millicom pasó a controlar la totalidad de Colombia Telecomunicaciones.

Aunque Movistar continuó operando comercialmente bajo su propia marca, el cambio en la propiedad y el control del negocio abrió la puerta a que también se revisaran los acuerdos comerciales asociados a la marca, entre ellos el que daba nombre al escenario bogotano. El vínculo entre Movistar y el escenario comenzó en 2018, cuando abrió sus puertas como una infraestructura de talla internacional para grandes conciertos y espectáculos.

Puede interesarle: BeatHub adquiere el 50 % restante del Movistar Arena y consolida el 100 % de su operación

Desde entonces, el recinto recibió más de 6 millones de asistentes y mantuvo un promedio de 130 eventos al año. La compañía destaca que el escenario pasó a convertirse en un punto de encuentro para la música, el entretenimiento, la cultura y las marcas.

Luigi Quintero, gerente general del escenario, destacó el papel que tuvo Movistar durante esta primera etapa: “Queremos agradecer profundamente a Movistar Colombia por haber creído en este proyecto y por haber acompañado la construcción de una historia que hoy pertenece a Bogotá y a Colombia. Su apoyo fue fundamental para hacer realidad un escenario de talla internacional y para abrir una nueva etapa en el entretenimiento de nuestro país.”

La salida del nombre comercial, por tanto, no implica el cierre del recinto ni una interrupción de sus actividades. Por el contrario, la organización plantea el cambio como el comienzo de una nueva etapa. Precisamente, a lo largo de esta semana, en redes sociales varios ciudadanos reportaron el desmonte del nombre que acompañó la fachada del famoso escenario.

😱 📸 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 29, 2026

¿Qué pasará con el Movistar Arena desde octubre?

El principal cambio será de identidad comercial. A partir del 31 de octubre de 2026, el escenario dejará de utilizar oficialmente el nombre Movistar, mientras continuará funcionando como espacio para conciertos, espectáculos y otros eventos.

Movistar Arena Bogotá

La agenda también muestra que la operación continuará con fuerza durante el cambio de marca. El escenario tiene más de 50 shows programados para los últimos meses de 2026 y ya cuenta con más de 80 espectáculos confirmados para 2027. Esto significa que el cambio de nombre se producirá con una programación activa y sin que, según la información oficial, exista una interrupción de la actividad del recinto.

También puede leer: Conductores de Uber, DiDi, Cabify y otras plataformas tendrían nuevas reglas frente a comparendos: así cambiarían los controles

La expectativa ahora está concentrada en conocer cuál será la compañía que ocupará el espacio que deja Movistar. Por ahora, el escenario resume el cambio bajo una frase: “Cambia el nombre, no cambia el corazón: inicia una nueva etapa”.

* Pulzo.com se escribe con Z