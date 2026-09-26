Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para recibir a BTS, uno de los grupos de K-pop más reconocidos de Corea del Sur, que llegará con dos conciertos previstos para el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín. Ante la expectativa de la llegada de miles de aficionados, TransMilenio—el sistema de transporte masivo de la capital—ha preparado una estrategia de operación especial que buscará facilitar el regreso a casa de los asistentes a estos eventos multitudinarios, según información publicada por TransMilenio y recogida en el portal oficial de la ciudad ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’.

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La operación especial de TransMilenio contempla la activación de ocho rutas que iniciarán su servicio después de las 10:00 p.m., directamente desde las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena. Estas rutas tendrán como destino final los distintos portales del sistema: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Esta logística está diseñada específicamente para cubrir la demanda extraordinaria que se prevé por el flujo de asistentes a los conciertos.

Además, se confirma que el horario habitual de los servicios regulares (entre los que se encuentran las rutas 4, B72, D21, 630, L25, C25, C30, H21 y H72 desde la estación Movistar Arena; y 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25 desde Campín - UAN) finalizará a las 10:00 p.m., tanto el viernes como el sábado. Por lo tanto, los usuarios deberán ajustarse a los horarios y servicios especiales disponibles, ya que no se contempla una extensión del servicio de alimentación usual.

TransMilenio, a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, añadió detalles acerca de la operación y recordó que las estaciones 7 de agosto y Universidad Nacional estarán disponibles como alternativas para el ingreso y salida del área del estadio El Campín. Así mismo, el sistema operará 13 rutas troncales habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, localizadas en la troncal NQS Central, para asegurar la llegada y retorno de los viajeros. Además, TransMiZonal—complemento del sistema troncal—ofrecerá 39 rutas con paraderos cercanos a El Campín, distribuidas en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24, de acuerdo con los datos publicados oficialmente.

Finalmente, TransMilenio instó a los asistentes a planificar sus desplazamientos consultando la información más actualizada en la aplicación oficial TransMiApp o en el portal web de la entidad, recomendaciones claves para evitar contratiempos en jornadas de alta congestión como la esperada por los conciertos de BTS en Bogotá.

¿Cómo funcionará TransMilenio durante los conciertos de BTS en Bogotá en octubre de 2026?

Durante los conciertos de BTS, TransMilenio dispondrá de ocho rutas especiales desde las 10:00 p.m. en las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena hacia los principales portales. Los servicios habituales terminarán a las 10:00 p.m., por lo que se recomienda a los usuarios consultar la aplicación oficial TransMiApp para planear su trayecto y evitar inconvenientes.

¿Qué alternativas de transporte ofrece TransMiZonal para llegar al estadio El Campín durante los eventos?

De acuerdo con la información oficial, TransMiZonal tendrá 39 rutas disponibles con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados estratégicamente en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24. Esto permitirá a los asistentes elegir la opción más conveniente según su lugar de origen o destino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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