Por: EL PILON SA

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La noche bogotana se vistió de gala con la presencia de Jorge Celedón, quien protagonizó un concierto inolvidable en el Movistar Arena. La presentación, titulada ‘La historia mía’, fue un extenso recorrido musical de tres horas en el que el artista logró llenar el recinto, según la información suministrada. El evento no solo atrajo a numerosos asistentes, sino que también se consolidó como un homenaje a la carrera artística de Celedón dentro del vallenato.

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El concierto estuvo marcado por la colaboración de figuras icónicas del género. Entre los invitados que compartieron tarima con Celedón destacaron nombres como Jimmy Zambrano, Nelson Velásquez, Sergio Luis ‘El Morre’ Romero, Rafael Santos y el reconocido acordeonista Israel Romero. Cada intervención aportó un matiz especial a la velada, permitiendo que el público disfrutara de diferentes expresiones y estilos dentro del vallenato tradicional y moderno.

Uno de los momentos más destacados del evento se vivió con la interpretación de canciones emblemáticas del repertorio de Celedón. Temas como Drama provinciano, Ay hombe, Cuatro rosas, Osito dormilón, Cómo te olvido y Parranda en El Cafetal fueron coreados de principio a fin por el público. Esta selección de obras permitió a los asistentes revivir varios de los éxitos que han marcado la historia musical del artista y del género.

La clausura del espectáculo estuvo cargada de simbolismo. Durante la interpretación de Esta vida, se presentó en el escenario un grupo de danza folclórica, lo que añadió un toque de tradición y colorido al cierre del concierto. En este mismo instante, Celedón exhibió la bandera de Villanueva, La Guajira, su municipio natal, como un homenaje a sus raíces y a la cultura de la región.

Finalmente, se confirmó que la gira ‘La historia mía’ continuará en Medellín, con una próxima presentación programada para el sábado 26 de septiembre en el centro de eventos La Macarena, según informaron los organizadores del evento.

¿Quiénes fueron los invitados especiales en el concierto de Jorge Celedón en Bogotá?

En el concierto ‘La historia mía’ de Jorge Celedón en el Movistar Arena de Bogotá, participaron como invitados destacados Jimmy Zambrano, Nelson Velásquez, Sergio Luis ‘El Morre’ Romero, Rafael Santos y el acordeonista Israel Romero. Cada uno de estos artistas aportó su talento y experiencia en el escenario, enriqueciendo la propuesta musical de Celedón y ofreciendo al público una experiencia variada dentro del vallenato.

¿Cuándo y dónde será la próxima presentación de la gira ‘La historia mía’ de Jorge Celedón?

De acuerdo con la información oficial de los organizadores, la gira ‘La historia mía’ de Jorge Celedón continuará en Medellín. La próxima fecha está programada para el sábado 26 de septiembre, en el centro de eventos La Macarena, donde se espera una nueva velada dedicada al repertorio y la trayectoria del cantautor vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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