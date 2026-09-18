Por: EL PILON SA

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La próxima edición del Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar ya tiene garantizada la financiación necesaria para llevarse a cabo, lo que asegura la continuidad de una de las celebraciones folclóricas más emblemáticas del Caribe colombiano. De acuerdo con la información recopilada, esta versión número 49 del festival consiguió un sólido respaldo económico que proviene tanto del sector privado como del Gobierno nacional. Este soporte financiero es fundamental para viabilizar la realización del certamen, que reúne a exponentes y amantes de la música vallenata.

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El compromiso de respaldar el evento se concretó tras gestiones realizadas por Álvaro Álvarez, presidente del festival. Durante un encuentro clave, el abogado y empresario Abelardo De La Espriella anunció que asumirá personalmente el patrocinio del encuentro cultural. De La Espriella, en un gesto distendido, acordó el patrocinio haciendo referencia con humor al monto de la inversión requerida. Esta contribución representa un espaldarazo importante, pero no es la única fuente de apoyo económico.

A la inversión privada se suma una significativa partida del Presupuesto General de la Nación, que será gestionada a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur). Según se informó, Fontur cofinanciará el evento con un aporte de 800 millones de pesos, recursos destinados a garantizar la logística y la operación del festival. Con esta inyección institucional, los organizadores pueden planificar y ejecutar el componente operativo del encuentro, previendo una amplia participación y una infraestructura adecuada para recibir a visitantes y concursantes.

Álvaro Álvarez expresó su satisfacción por el respaldo recibido, subrayando que la edición 49 del festival se celebrará entre el 10 y el 13 de diciembre en el municipio de San Juan del Cesar, ubicado en el departamento de La Guajira. La organización también ha anunciado que, de cara a la versión 2026, se rendirá homenaje a dos figuras fundamentales de la música de acordeón: Alfredo Gutiérrez, conocido como el trirrey vallenato, y el reconocido intérprete Silvio Brito. Estos tributos enaltecen la importancia histórica y cultural del evento dentro del folclor nacional. Por ello, el municipio y su comunidad ya se preparan para recibir a compositores y aficionados que se congregarán a finales de año para exaltar la riqueza de la música vallenata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto aportará el Gobierno nacional al Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar?

De acuerdo con la información suministrada, el Gobierno nacional, a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), destinará un aporte de 800 millones de pesos para cofinanciar la edición número 49 del festival. Estos recursos están orientados a garantizar la logística y operación de uno de los eventos folclóricos más relevantes del Caribe colombiano.

¿A quiénes rendirá homenaje la edición 2026 del Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar?

La versión 2026 del festival tiene previsto rendir tributo a dos reconocidas figuras del folclor vallenato: Alfredo Gutiérrez, conocido como el trirrey vallenato, y el destacado intérprete Silvio Brito. El reconocimiento busca exaltar sus trayectorias y su aporte a la tradición musical de acordeón en Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.