Por: El Espectador

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La música de Astor Piazzolla, el icónico compositor argentino, es la esencia que inspira el álbum Revolucionario Filarmónico, una producción que ha consolidado a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá en el escenario internacional. Con este trabajo, la agrupación bogotana y el Quinteto Revolucionario, reconocido por la Fundación Astor Piazzolla y ganador de un Grammy en 2019, lograron una nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Tango, de acuerdo con lo informado en El Espectador.

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Bajo la dirección de Manuel López Gómez, el proyecto reúne diez piezas de Piazzolla, adaptadas y ejecutadas por los jóvenes músicos colombianos en colaboración con el Quinteto Revolucionario. La grabación tuvo lugar en el Teatro Colsubsidio y representa el encuentro entre la nueva generación artística de Colombia y uno de los referentes más respetados del tango contemporáneo. El Quinteto Revolucionario, según la Fundación Astor Piazzolla, ostenta el reconocimiento oficial de la entidad que vela por el legado del compositor, lo que potencia el valor artístico y simbólico de la producción.

El logro fue celebrado públicamente por David García, director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), quien expresó mediante su cuenta de la red social X: "¡Qué alegría y qué orgullo para Bogotá y Colombia! La Filarmónica de Bogotá está en los Latin Grammy (...) Una noticia enorme para nuestros jóvenes músicos y para una ciudad que sigue demostrando al mundo todo su talento. ¡Vamos Filarmónica!" Este mensaje fue acompañado de felicitaciones por parte de la secretaria general de Bogotá, quien destacó la relevancia del suceso para los músicos jóvenes y para elevar el perfil internacional de la ciudad gracias a la calidad expresada en este álbum.

La Orquesta Filarmónica Juvenil forma parte de la familia de la Filarmónica de Bogotá desde 2014. Sus 40 integrantes, todos con edades comprendidas entre los 18 y 27 años y provenientes de diferentes regiones de Colombia, encuentran en esta agrupación un espacio para fortalecer su experiencia en el trabajo orquestal mientras desarrollan su formación profesional, según información de la página oficial de la OFB. A lo largo de más de una década, la orquesta ha representado a la capital en eventos de alto nivel como «Bogotá es Mozart» y el Festival Internacional de Música de Cartagena, participando además en producciones operísticas como ‘Falstaff’, ‘Candide’, ‘El sueño de una noche de verano’, ‘Cenicienta’, ‘El caballero de la rosa’ y ‘Madama Butterfly’.

¿Por qué fue nominada la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá a los Latin Grammy 2026?

La nominación respondió al lanzamiento del álbum Revolucionario Filarmónico, un proyecto realizado en conjunto con el Quinteto Revolucionario en el que interpretan piezas de Astor Piazzolla. El trabajo fue reconocido en la categoría Mejor Álbum de Tango, destacando la calidad interpretativa y la relevancia de los arreglos de los jóvenes músicos junto a un grupo respaldado por la Fundación Astor Piazzolla.

¿Qué importancia tiene la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá para los músicos jóvenes?

La Orquesta Filarmónica Juvenil, creada en 2014, cumple un papel fundamental al brindar a jóvenes de diversas regiones de Colombia la oportunidad de adquirir experiencia orquestal y profesional. Sus integrantes, que tienen entre 18 y 27 años, participan activamente en conciertos, festivales y producciones, consolidando su trayectoria artística y proyectando el talento colombiano en escenarios nacionales e internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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