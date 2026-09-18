Por: El Espectador

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Entre el 3 de enero y el 11 de septiembre de 2026, Bogotá recibió 294 reportes sobre la desaparición de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, información que fue divulgada durante una sesión en el Concejo de Bogotá. Frente a esta alarmante cifra, la bancada del partido MIRA solicitó al Gobierno Nacional que agilice el uso de tecnologías para enviar alertas masivas a teléfonos celulares en las zonas donde se presenten estos casos, buscando mejorar la rapidez y efectividad en las búsquedas. La propuesta, con el lema Todos unidos por la niñez, fue respaldada por 19 concejales de seis diferentes tendencias políticas, en un ejemplo de articulación institucional por la protección de la infancia.

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En cuanto al destino de los menores reportados, la Secretaría Distrital de Seguridad logró establecer comunicación con las familias de 233 menores. De estos, 162 aparecieron, mientras que otros 19 seguían desaparecidos y bajo proceso de búsqueda hasta el 11 de septiembre. En 52 reportes, la entidad no pudo confirmar el desenlace, pues perdió contacto con las familias, y en 61 casos no se conocen los detalles del desenlace. Las cifras, como lo explicó la Secretaría, representan solo los reportes oficialmente conocidos, lo que hace que no se pueda afirmar que los 294 menores continúan desaparecidos. El concejal Fabián Puentes subrayó la importancia de la inmediatez en la difusión de la información, señalando que las familias no pueden depender únicamente de publicaciones en redes sociales para encontrar a sus hijos e hijas.

El caso de Ana Lucía González Mendoza, una niña de nueve años desaparecida el 14 de septiembre en Mosquera, fue uno de los detonantes para llamar la atención sobre la urgencia de la alerta temprana. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en un conducto de agua en Ciudad Bolívar, y gracias a las cámaras de vigilancia se identificó a un sospechoso, quien fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Esta tragedia puso de manifiesto la importancia de que las alertas lleguen de inmediato a quienes podrían dar información clave en los minutos posteriores a la desaparición.

La Alerta Rosa, creada por la Ley 2326 de 2023, es un mecanismo jurídico para la búsqueda nacional de personas desaparecidas, con el compromiso de difundir información por diversos canales, incluidos los servicios móviles. El Decreto 1428 de 2024 ordenó la implementación del Cell Broadcast Service, que permite enviar mensajes directos a teléfonos conectados a una antena local específica. Sin embargo, las autoridades insisten en la necesidad de poner en uso integral la Plataforma de Agregación, que centralizará y distribuirá esos mensajes. El llamado es a priorizar los procesos administrativos y técnicos para lograr una cobertura eficaz y oportuna de la Alerta Rosa.

¿Cómo funciona la Alerta Rosa para menores desaparecidos en Colombia?

La Alerta Rosa, establecida por la Ley 2326 de 2023, está diseñada como un sistema nacional que permite difundir datos sobre personas desaparecidas a través de diferentes medios, incluyendo mensajes directos a celulares mediante el Cell Broadcast Service. Aunque ya existe en la normatividad, aún falta poner en marcha toda la plataforma tecnológica para que esta alerta pueda llegar de manera efectiva a la población cercana al lugar del hecho.

¿Qué obstáculos impiden la activación masiva de la Alerta Rosa en celulares?

A pesar de la existencia legal y la orden de implementación establecida en el Decreto 1428 de 2024, la Alerta Rosa enfrenta demoras por falta de integración total de la Plataforma de Agregación. Esta es la herramienta que permitirá enviar alertas a través de las antenas de comunicaciones, y requiere coordinación, presupuesto y trámites administrativos entre diversas autoridades para que pueda funcionar plenamente en todo el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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