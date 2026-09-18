Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El parque San Cristóbal, ubicado en el suroriente de Bogotá, está viviendo una transformación integral impulsada por la administración del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. La visita realizada el viernes 13 de septiembre de 2026 por Galán, junto a Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), fue clave para hacer seguimiento a las obras que buscan consolidar este escenario como un parque inteligente, integrando tecnología, sostenibilidad y acciones ambientales, según información suministrada por la Alcaldía de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los principales enfoques del proyecto es la renovación de sus espacios deportivos. El IDRD adelanta la recuperación de 14 canchas, discriminadas en ocho para baloncesto, cuatro de microfútbol, una de pádel y otra multipropósito, según declaraciones del alcalde mayor. A esto se suman nuevos juegos infantiles, gimnasios biosaludables, senderos peatonales y una pérgola, así como la implementación de una innovadora sala de deportes electrónicos en el Centro Felicidad (CEFE) San Cristóbal. Este componente cuenta con una inversión que alcanza los $7.200 millones.

Por otra parte, el estadio de fútbol del parque también está siendo modernizado. De acuerdo con los datos oficiales, se invierten $2.267 millones en la adecuación de la grama, renovación del cerramiento, camerinos, remodelación de la gradería occidental y la construcción de la primera etapa de la gradería oriental, que tendrá cubierta y capacidad para 300 personas. Además, se instalará un sistema de iluminación LED, permitiendo que este escenario reciba competencias de categoría C y fortaleciendo la formación deportiva local.

El parque San Cristóbal no solo estará enfocado en deporte, sino también en conectividad y sostenibilidad. Tendrá acceso público gratuito a Wi-Fi, iluminación LED y soluciones solares. En materia energética resalta el proyecto de Comunidades Energéticas —el cual instalará 1.633 paneles solares con una inversión de $15.000 millones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos—, impactando a aproximadamente 1.000 hogares de estratos 1 y 2 mediante la reducción del costo en sus facturas de energía.

Finalmente, el reverdecimiento del parque contempla reintroducción de especies vegetales nativas, rehabilitación de suelos y la creación de jardines biodiversos. Estas acciones mejoran la cobertura vegetal, la calidad ambiental, la captura de carbono y la regulación térmica, haciendo de este un espacio más saludable y atractivo para la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué mejoras deportivas se están implementando en el parque San Cristóbal de Bogotá?

El parque San Cristóbal está renovando 14 canchas destinadas a baloncesto, microfútbol, pádel y usos multipropósito. Además, se construyen nuevos juegos infantiles, gimnasios biosaludables y una sala de deportes electrónicos, junto a la modernización integral del estadio de fútbol. Todo esto, según el IDRD y la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo beneficiará el proyecto de Comunidades Energéticas a los habitantes cerca del parque San Cristóbal?

El proyecto de Comunidades Energéticas contempla la instalación de 1.633 paneles solares en el parque San Cristóbal, con una inversión de $15.000 millones. Esta iniciativa reducirá el costo de la energía para cerca de 1.000 hogares de estratos 1 y 2, aportando a la sostenibilidad y la economía de la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z