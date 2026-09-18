Por: Portal Bogotá

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Durante la celebración de Amor y Amistad 2026 en Bogotá, la administración distrital, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), reforzó sus acciones para garantizar la seguridad vial en fechas donde el movimiento en las calles aumenta considerablemente. De acuerdo con la información oficial publicada en la página Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la SDM empezó el despliegue de operativos en puntos estratégicos de la ciudad, con énfasis en zonas de rumba, centros comerciales y sectores de alta afluencia de personas y vehículos. Entre los lugares con mayor intervención se destacan la avenida Circunvalar, la calle 19 con carrera 3 y el Centro Internacional; allí se identificaron comportamientos que atentan contra la seguridad de todos los actores viales, como estacionar en sitios prohibidos, transitar en motocicleta sin prendas reflectivas y circular con placas en mal estado o poco visibles.

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Los resultados de estos controles han sido contundentes. Según cifras reportadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, durante una reciente jornada se impusieron 196 comparendos y se inmovilizaron 31 vehículos por incumplir la normativa vigente. La entidad informó que durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, que corresponde a la conmemoración de Amor y Amistad, mantendrá y reforzará los dispositivos de prevención y control en diferentes puntos, incluyendo la práctica de pruebas de embriaguez y el monitoreo de velocidades. El dispositivo contempla 24 controles de seguridad vial, con el doble de personal en comparación con jornadas habituales, desde el viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes siguiente.

La estrategia no se limita al control y la multa. La pedagogía cumple un papel fundamental: el equipo de Cultura para la Movilidad de la SDM llevará a cabo actividades educativas para alentar decisiones responsables en la vía. Se destaca la jornada ‘Un Brindis por la Vida’, cuyo objetivo es concientizar sobre los riesgos de conducir tras consumir alcohol. Adicionalmente, en sectores como Galerías, se realizarán charlas dirigidas a motociclistas enfocadas en conducción responsable, uso del casco y respeto por las normas de tránsito, en un esfuerzo por reducir accidentes y proteger vidas.

La SDM recomienda que, si se va a consumir alcohol, no se conduzca y se planifique con anticipación el regreso a casa. También sugiere respetar los límites de velocidad, usar siempre casco en moto y evitar maniobras riesgosas, no usar el celular mientras se conduce y siempre acatar las señales viales. La entidad invita a toda la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y recuerda que cada decisión en la vía es esencial para preservar la vida.

¿Qué controles implementó la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá por Amor y Amistad 2026?

La Secretaría Distrital de Movilidad aumentó la presencia de personal y realizó 24 controles de seguridad vial en puntos estratégicos de Bogotá, enfocándose en zonas de rumba y áreas de alta afluencia. Según datos oficiales, estas acciones incluyeron pruebas de embriaguez, monitoreo de velocidad y actividades pedagógicas para sensibilizar a conductores y motociclistas sobre riesgos y buenas prácticas en la vía.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría Distrital de Movilidad para la seguridad vial en fechas de celebración?

La Secretaría Distrital de Movilidad aconseja no conducir si se va a consumir alcohol, planificar el regreso a casa antes de salir, respetar los límites de velocidad, usar siempre casco si se conduce motocicleta, respetar las señales de tránsito y no usar el celular al manejar. Estas recomendaciones buscan prevenir incidentes y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos durante festividades como Amor y Amistad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.