Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Tunjuelito ha extendido una invitación a los habitantes de la localidad para participar en los Diálogos Generales y Diferenciales de Proyecta Local – Presupuestos Participativos, una estrategia que busca abrir espacios colaborativos para la construcción de propuestas que atiendan las necesidades y oportunidades del territorio, de acuerdo con información oficial difundida por la alcaldía en su portal web y redes sociales. Entre el 21 y el 26 de septiembre de 2026, Tunjuelito vivirá una semana de encuentros comunitarios diseñados para integrar a distintos sectores de la población en el proceso de toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos.

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Los Diálogos Generales comenzarán el 21 de septiembre, con sesiones centradas en temáticas como recreación, deporte, justicia, seguridad y convivencia, que tendrán lugar en la Casa de la Cultura. Paralelamente, ese mismo día, en la sede de la alcaldía, se desarrollará un espacio sobre bienestar animal, que tratará aspectos como brigadas médicas, urgencias veterinarias, adopciones y esterilizaciones. Otros temas destacados que serán tratados en estos escenarios incluyen la participación ciudadana, las tecnologías de la información —con encuentros en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez—, la promoción de la salud mental y la formación en competencias digitales.

De igual manera, los Diálogos Diferenciales se enfocan en sectores específicos de la comunidad. Por ejemplo, el 22 de septiembre, la población LGBTIQ+ podrá presentar propuestas orientadas al fortalecimiento de emprendimientos y economía informal. El 23 de septiembre, las mujeres contarán con un espacio dedicado a su autonomía económica y la prevención de violencias, y se incluirán encuentros especiales para víctimas del conflicto, con el fin de hablar sobre reconciliación, reparación y memoria. Además, el 25 y el 26 de septiembre se realizarán diálogos para personas en situación de discapacidad y jóvenes, con énfasis en temas de participación, deporte y medio ambiente.

Según declaraciones de la alcaldesa local de Tunjuelito, estos encuentros buscan facilitar la construcción colectiva de soluciones, permitiendo que las voces de la comunidad tengan impacto real en la definición de los presupuestos participativos y las acciones prioritarias en los barrios. Las reuniones se llevarán a cabo en lugares emblemáticos de la localidad como la Casa de la Cultura, la alcaldía local, la biblioteca y la Casa de la Juventud. Para mayor información o consultar la agenda completa, la ciudadanía puede revisar las redes sociales oficiales de la alcaldía local de Tunjuelito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Presupuestos Participativos en Tunjuelito?

Los Presupuestos Participativos en Tunjuelito son una estrategia impulsada por la Alcaldía Local para que los habitantes de la localidad participen activamente en la identificación de necesidades y la construcción de propuestas que impacten la utilización de los recursos públicos. Por medio de los Diálogos Generales y Diferenciales, la comunidad puede presentar ideas y decidir en conjunto las prioridades para sus barrios.

¿Cómo puedo participar en los Diálogos Generales y Diferenciales de Proyecta Local en Tunjuelito?

La Alcaldía Local de Tunjuelito ha establecido una agenda de encuentros entre el 21 y el 26 de septiembre de 2026 en varios escenarios comunitarios como la Casa de la Cultura, la biblioteca y la propia alcaldía. Para participar, usted debe consultar las fechas y lugares en las redes sociales oficiales y asistir al tema o día que más le interese para presentar propuestas o sumarse a la construcción colectiva de soluciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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