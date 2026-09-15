Por: Noticiero 90 minutos

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Hace un mes, el terremoto del 10 de agosto dejó una huella imborrable en la vida de muchas personas y, para algunos, la sensación de aquel momento no ha terminado. Movimientos leves, ruidos inesperados o vibraciones sencillas aún activan constantemente la impresión de que la tierra está temblando. Esta reacción persistente refleja las profundas afectaciones psicológicas que dejó el terremoto, tal como coinciden varios testimonios y especialistas consultados.

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Según la psicóloga clínica María Angélica Aristizábal, las personas han sufrido un "aprendizaje del miedo abrupto" que los lleva a asociar cualquier signo fuera de lo común como un peligro inminente. Es decir, después de un evento traumático, elementos que antes pertenecían a la rutina —como el golpe de una puerta o el estruendo de un vehículo— pueden interpretarse como amenazas y activar sentimientos de alerta. Esta situación, citada en reportajes recientes, afecta especialmente a quienes vivieron el sismo de manera directa.

La experiencia colectiva también ha transformado la percepción de la seguridad en el propio hogar. Para muchos damnificados, la idea del “hogar” se ha visto alterada, ya que el espacio que solía proteger ahora representa un posible riesgo. Esto ha desembocado en síntomas como insomnio y ansiedad sostenida. Aristizábal explica que es común que estas personas sientan un sueño más frágil o que tema quedarse dormidas por la incertidumbre de un posible nuevo temblor, generando así pensamientos recurrentes de inseguridad.

María Fernanda Botero, una de las afectadas, reconoce en su declaración que la sensación constante de movimiento la obliga a buscar señales como lámparas inmóviles para intentar tranquilizarse. En quienes perdieron sus viviendas o pertenencias, estas secuelas emocionales se intensifican y pueden incluir vértigo, taquicardia y zumbidos en los oídos. La dificultad para volver a establecer una rutina demuestra la profundidad de la afectación: “Hasta que no regresemos a nuestro apartamento tal como estaba, esto va a seguir siendo el terremoto”, destaca Botero.

No obstante, las explicaciones no son únicamente psicológicas. El ingeniero civil Juan Manuel Escalante señala que, según el tipo de edificio, pueden presentarse oscilaciones, desplazamientos laterales o vibraciones residuales después del sismo, incrementando la inquietud de los residentes. Así, la tarea de recuperar la normalidad es doble: reconstrucción emocional y ajuste a las posibles secuelas en las infraestructuras. Incluso un mes después, para muchos, la sensación de aquel día continúa presente y marca su cotidianidad.

¿Cuáles son las principales consecuencias psicológicas que deja un terremoto?

De acuerdo con psicólogos consultados, las consecuencias más frecuentes tras un terremoto incluyen ansiedad, insomnio, sensación persistente de movimientos, taquicardia, vértigo y la alteración del sentido de seguridad en el hogar. Estos síntomas pueden verse amplificados en quienes sufrieron pérdidas materiales significativas y, a menudo, dificultan el retorno a la vida cotidiana.

¿Por qué se sigue sintiendo que tiembla después del terremoto?

La sensación de movimiento posterior a un terremoto puede tener un origen tanto psicológico como físico. Los especialistas explican que el trauma genera una hipervigilancia y una respuesta de alerta ante pequeños estímulos cotidianos. Además, ingenieros advierten que algunas edificaciones pueden presentar vibraciones o movimientos perceptibles tras el sismo, lo que puede perpetuar esta sensación en quienes habitan esos espacios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.