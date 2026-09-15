Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, informó que este martes continuará adelantando trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en varios sectores de la ciudad. Esta intervención, de acuerdo con el reporte oficial de la entidad, representa la ejecución de importantes maniobras técnicas orientadas a la reposición de válvulas y optimización de las redes de distribución de agua potable, tareas que resultan esenciales para conservar la calidad del servicio y prevenir fallas mayores en el sistema. Como consecuencia, se ha advertido que algunas zonas tendrán interrupciones provisionales en el suministro de agua mientras avanzan las labores.

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La Gerencia de Acueducto de Emcali detalló que estas tareas comprenden una suspensión temporal del servicio en las áreas donde se realizará la intervención, afectando tanto a residentes como a comercios. La medida responde a la necesidad de asegurar la eficiencia operativa de la infraestructura de acueducto y evitar problemas más graves a futuro. El corte impactará distintos barrios de la ciudad, y se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos.

La lista de sectores afectados, publicada por Emcali, incluye a Aguablanca (carrera 28 # 25 - 146), El Troncal (carrera 10 # 44 B 40), El Paraíso (calle 34 # 28 - 47), Santa Elena (carrera 32 A # 19 - 33), Villacolombia (carrera 11 D # 51 - 55), 7 de Agosto (carrera 17 # 71 A 170), Mariano Ramos (calle 41 # 47 A 00), San Luis (carrera 1 A7 # 73 - 70), La Flora (av. 4 N # 38 N 00 y calle 61 AN # 3 N 80), Alfonso López (calle 70 # 7 - 03), Comuneros (carrera 29 A # 54 A 02), Olímpico (calle 13 # 37 - 00), Pacará (av. 2 EN # 53 A 05), Paso de Comercio (carrera 1 GN # 73 - 02), San Fernando Viejo (calle 2 A # 25 - 08), Siloé - La Nave (calle 1 # 39 - 02) y Tequendama (calle 5 A # 41 - 20). La entidad enfatizó que la suspensión tendrá carácter temporal y busca garantizar mejores condiciones en la prestación del servicio.

Asimismo, según el medio Noticiero 90 Minutos, algunos de estos barrios han sido afectados en días anteriores por problemáticas adicionales, como el terremoto que golpeó a Comuneros 1, lo cual resalta la vulnerabilidad de ciertos sectores y la importancia de intervenciones oportunas en la infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de mantenimiento de Emcali?

Los barrios mencionados oficialmente por Emcali que tendrán suspensión temporal del servicio de agua por trabajos de mantenimiento incluyen Aguablanca, El Troncal, El Paraíso, Santa Elena, Villacolombia, 7 de Agosto, Mariano Ramos, San Luis, La Flora, Alfonso López, Comuneros, Olímpico, Pacará, Paso de Comercio, San Fernando Viejo, Siloé - La Nave y Tequendama. Se recomienda a los residentes de estas zonas tomar precauciones ante el corte programado.

¿Por qué se suspende el servicio de agua en ciertos barrios de Cali?

La suspensión responde a labores de reparación y mantenimiento que adelanta la Gerencia de Acueducto de Emcali, enfocadas en reponer válvulas y optimizar las redes de distribución de agua potable. Estas acciones buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio, evitando daños mayores en la infraestructura de acueducto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.