Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

A un mes del terremoto que estremeció la ciudad de Cali, las secuelas de esta tragedia siguen siendo notorias, especialmente en el barrio Comuneros 1, ubicado en el Distrito de Aguablanca. Familias enteras continúan enfrentando la devastación y, según testimonios recogidos por 90 Minutos, manifiestan no haber recibido la ayuda que requieren para reconstruir sus hogares. Los relatos abundan en angustia y pérdidas materiales.

Sigue a PULZO en Discover

Yuri Paola Sinisterra, una de las damnificadas, rememoró los aterradores minutos que vivió durante el sismo. Relató cómo las tejas y otros objetos de la vivienda cayeron sobre ella y sus cuatro hijos. A pesar de proteger a los menores bajo los escombros, sufrió heridas en las manos y estuvo cerca de ser cortada por los fragmentos de las cejas de la estructura. Finalmente, logró escapar con sus hijos, pese a que todos quedaron cubiertos por los restos de la casa, según contó a 90 Minutos.

Por su parte, Ángelo Caicedo, otro afectado, describió que la parte superior de su vivienda colapsó, llevándose consigo muros, techos y el único televisor que poseía. Los daños, afirmó, abarcaron grietas y pérdida de enseres, dejando todo en condiciones inhabitables.

Esta clase de daños provocó que muchos habitantes hayan tenido que buscar refugio temporal en casas de amigos o familiares. Paula Andrea Hurtado manifestó que, tras el derrumbe del segundo piso de su vivienda y la aparición de grietas en paredes, su familia no puede permanecer allí hasta tanto no se realicen reparaciones.

Ante la devastación, la exigencia unánime de los damnificados es recibir materiales de construcción para reconstruir sus viviendas. Cristian Hurtado pidió públicamente que las autoridades recuerden la difícil situación de los colombianos y remarcó la importancia de que se colabore con las múltiples personas damnificadas que aún esperan apoyo estatal o de organizaciones solidarias. La urgencia por retomar la normalidad impulsa a estos habitantes a no perder la esperanza, mientras claman porque las ayudas lleguen antes de que el deterioro y la vulnerabilidad se agraven.

Según los testimonios recabados por 90 Minutos, la situación de las familias en Comuneros 1 representa un desafío humanitario que permanece vigente y que requiere intervención inmediata para que puedan recuperar no solo sus viviendas, sino también la tranquilidad perdida tras el terremoto.

¿Qué ayuda solicitan los damnificados del terremoto en Comuneros 1?

Las familias afectadas por el terremoto, de acuerdo con testimonios recogidos por 90 Minutos, solicitan principalmente materiales de construcción para levantar nuevamente sus viviendas. Insisten en que muchas personas siguen damnificadas y no pueden regresar a sus casas hasta que se reparen muros, techos y demás estructuras esenciales.

¿Por qué siguen siendo visibles los daños del terremoto en Cali tras un mes?

De acuerdo con lo reportado por 90 Minutos, los daños del terremoto siguen vigentes en barrios como Comuneros 1 porque las familias aún no han recibido apoyo suficiente para reconstruir sus hogares. La destrucción de partes superiores, paredes y techos ha obligado a buscar refugio temporal en casa de allegados, dificultando la recuperación y la restauración de la vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.