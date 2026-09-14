Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Secretaría de Movilidad de Cali mantiene este martes 15 de septiembre la restricción de pico y placa, una medida utilizada para controlar la circulación de vehículos particulares en la ciudad y disminuir la congestión vial. Según información oficial entregada por dicha entidad, hoy deben abstenerse de circular aquellos automóviles cuyas placas terminan en los dígitos 1 y 2. Esta rotación se definió a mediados de año, y la medida seguirá vigente en su horario habitual, comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, lo cual totaliza una franja de 13 horas continuas. Las autoridades resaltan la importancia de conocer las regulaciones y cumplir con ellas para evitar sanciones.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, quienes no respeten la medida de pico y placa enfrentarán multas, específicamente una sanción económica que equivale a 15 días de Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV). Así, se busca fortalecer el respeto por las normas de tránsito y favorecer el flujo vehicular en diferentes sectores de la ciudad.

Junto con la restricción vehicular, la dependencia municipal informa sobre otros cambios en la movilidad local. Entre las intervenciones destacadas está el cierre total de la carrera 8.ª, entre las calles 52 y 62, donde se encuentran los barrios La Base y Las Ceibas. Esta decisión, que inició el viernes pasado y se mantendrá hasta el jueves próximo, responde a reparaciones necesarias en las tuberías de esa zona. Además, continúan obras en la vía al mar, orientadas a la mejora de infraestructura vial, y se realizan labores persistentes de recolección de escombros en diferentes partes de la ciudad, lo cual podría afectar rutas habituales para los ciudadanos.

Frente a estos cambios, las autoridades municipales reiteran el llamado para que los caleños consulten previamente los horarios, rutas, y recomendaciones oficiales de la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de planear sus desplazamientos y así evitar demoras, congestiones adicionales o sanciones innecesarias. Todo esto forma parte de una estrategia integral para asegurar una movilidad más ordenada y eficiente, mientras se ejecutan reformas y mantenimientos indispensables para la infraestructura en la capital del Valle del Cauca.

¿Cuáles son las placas restringidas por el pico y placa en Cali este martes?

Este martes, la Secretaría de Movilidad de Cali establece la restricción de circulación para los vehículos particulares cuyas placas finalicen en 1 y 2. Esta programación sigue la rotación definida por la entidad a mediados de año y se aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., durante 13 horas seguidas.

¿Qué sanción recibirá quien incumpla el pico y placa en Cali?

El incumplimiento de la restricción conlleva una multa de acuerdo con lo estipulado por la ley. Específicamente, quien viole el pico y placa deberá pagar una sanción equivalente a 15 días de Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV), según informó la Secretaría de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.