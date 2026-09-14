Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia masculina de mayores se encuentra en una etapa de preparación tras su participación en el Mundial 2026. Ahora, la atención del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo está puesta en la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030. En este proceso de renovación, el equipo nacional tendrá un encuentro especial con sus seguidores, pues volverá a jugar en Cali durante la ventana de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), específicamente entre el 9 y el 17 de noviembre, según información revelada por 90 Minutos.

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El partido, que se disputará en el estadio Pascual Guerrero, reviste un significado particular para el Valle del Cauca. Parte de los ingresos por boletería será destinada a la construcción de la sede de la Liga Vallecaucana de Fútbol, así como al apoyo a quienes resultaron afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer quién será el rival de la ‘tricolor’ ni la nómina seleccionada, los organizadores anticipan un compromiso de alto nivel para el público local.

Oweimar Giraldo, presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, confirmó en entrevista con 90 Minutos que la Federación Colombiana de Fútbol ya otorgó el aval para el encuentro amistoso en noviembre. Giraldo remarcó que este evento es crucial dentro de un proyecto que considera histórico para el fútbol regional: “Recibimos por parte de la Federación Colombiana de Fútbol el aval de un partido de la Selección Colombia en el mes de noviembre de la fecha FIFA. Parte de los recaudos que se tengan por ingresos al escenario deportivo al del Pascual Guerrero van a llegar para catapultar esa idea de tener una sede propia de la Liga”, expresó.

Este partido no solo permitirá que la Selección Colombia retome contacto directo con los aficionados vallecaucanos y el público nacional, sino que contribuirá a la reconstrucción de una ciudad que todavía enfrenta secuelas por el sismo. Además, busca dejar un legado duradero: la sede propia de la Liga Vallecaucana de Fútbol, obra que, en palabras de Giraldo, será fundamental de cara al centenario de la Liga en 2031. La jornada, entonces, será tanto un espacio de preparación y expectativa para el equipo nacional como un soporte para el desarrollo del fútbol regional y la recuperación social del Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia la fecha FIFA en Cali y cuál es su propósito?

La Selección Colombia disputará un partido amistoso en Cali durante la ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre, según confirmó el presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol en 90 Minutos. El objetivo principal, además del deportivo, es recaudar fondos para la construcción de la sede de la Liga y brindar ayuda a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca.

¿Para qué se destinarán los fondos recaudados en el partido de la Selección Colombia en Cali?

De acuerdo con declaraciones entregadas a 90 Minutos, los recursos obtenidos por la venta de entradas servirán para financiar la construcción de una sede propia para la Liga Vallecaucana de Fútbol y ofrecer apoyo a las personas afectadas por el sismo reciente en el suroccidente colombiano.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.