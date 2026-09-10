James Rodríguez todavía no define dónde continuará su carrera, pero una de las opciones que tomó fuerza en los últimos días habría sufrido su primer tropiezo.

Sigue a PULZO en Discover

El colombiano no habría aceptado la primera propuesta económica presentada por el Avellino, equipo que compite en la Serie B de Italia, aunque las conversaciones entre las partes continúan y el club estaría dispuesto a mejorar las condiciones.

(Ver también: El viaje de James Rodríguez a Italia terminó en un gran susto: avión presentó falla mecánica)

La información fue entregada por el periodista Julián Capera, quien había revelado que el conjunto italiano puso sobre la mesa una propuesta por el futbolista de 35 años. El acuerdo contemplaba inicialmente un contrato por una temporada, con una renovación condicionada al ascenso del Avellino a la Serie A.

Lee También

En cuanto al salario, la oferta reportada rondaría los 1.2 millones de euros para el primer año, además de una mejora considerable para una eventual segunda temporada. También existiría una suma adicional relacionada con los derechos de imagen. Sin embargo, las condiciones no habrían convencido al entorno del capitán de la Selección Colombia.

La situación no significa que la posibilidad de ver a James en Italia haya quedado descartada. Por el contrario, el Avellino todavía estaría en conversaciones con sus representantes y existe la posibilidad de que presente una segunda propuesta con mejores condiciones económicas.

De hecho, medios italianos también reportaron diferencias entre lo que ofrecería el club y las pretensiones del futbolista. La Gazzetta dello Sport señaló que la primera propuesta estaba por debajo de lo que buscaba el entorno del colombiano, por lo que una nueva negociación podría acercar las posiciones.

James busca mantenerse activo pensando en Colombia

Para James, encontrar equipo no solamente representa definir su futuro a nivel de clubes. El volante también necesita continuidad para mantenerse en ritmo competitivo y seguir siendo una alternativa para la Selección Colombia.

El cucuteño quedó como agente libre después de su paso por Minnesota United, experiencia que terminó antes de lo esperado. Desde entonces, su prioridad habría sido encontrar un proyecto que le permita mantenerse activo y competir nuevamente en Europa.

El interés del Avellino representa una alternativa llamativa porque sería la primera experiencia de James en el fútbol italiano y, además, supondría jugar en una segunda división después de haber pasado por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Porto, Mónaco y Everton.

(Ver también: James Rodríguez no se retirará de la Selección Colombia y hay llamativos motivos; no son deportivos)

La negociación, por ahora, sigue abierta. El Avellino ya hizo su primer movimiento y James habría respondido que las condiciones no son suficientes. Ahora, todo apunta a una nueva oferta que podría definir si el histórico ‘10’ colombiano termina regresando al fútbol europeo por una puerta inesperada: la Serie B italiana.

* Pulzo.com se escribe con Z