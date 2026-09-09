Millonarios estaría a punto de completar el cuerpo técnico de Alberto Gamero con el regreso de una figura muy querida por la hinchada. Mayer Candelo, ídolo del club y campeón con la camiseta azul, sería el elegido para convertirse en el asistente técnico del entrenador samario.

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De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, Candelo, de 49 años, viajaría este miércoles 9 de septiembre a Bogotá para firmar su vinculación y ponerse a disposición de Gamero. De esta manera, ocuparía el último espacio que quedaba pendiente en el cuerpo técnico, que ya cuenta con Jorge Castro y Julio Charales.

La llegada de Candelo tendría además un componente especial para Millonarios, pues se trata de un hombre identificado con la institución y que dejó una huella importante durante su carrera como futbolista. El volante tuvo dos etapas con el equipo y fue protagonista de la obtención de la Copa Colombia de 2011 y del título de Liga de 2012, cuando además ejercía como uno de los referentes del plantel.

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Por eso, su regreso no sería el de un integrante más del cuerpo técnico, sino el de una figura que conoce desde adentro lo que significa vestir la camiseta de Millonarios y que mantiene un vínculo especial con la hinchada.

¿Cuál ha sido la experiencia de Mayer Candelo?

El exjugador también ha comenzado a construir su camino en los banquillos. En 2019 dirigió a Cortuluá en la Primera B y posteriormente tuvo la oportunidad de comandar al Deportivo Cali en 2022.

Su paso por el conjunto ‘Azucarero’ fue corto y terminó antes de lo esperado, pero ahora podría encontrarse nuevamente con ese club desde un papel completamente diferente.

Precisamente, el primer partido de Candelo como integrante del cuerpo técnico de Gamero podría ser contra Deportivo Cali. Millonarios recibirá al conjunto vallecaucano este jueves 10 de septiembre en El Campín, por una nueva jornada de la Liga BetPlay.

Así, el exentrenador del Cali tendría un particular reencuentro con el equipo que dirigió hace cuatro años, pero esta vez desde el banco de Millonarios y acompañado por uno de los técnicos más importantes de la historia reciente del club.

Falcao y Mondragón también estuvieron entre los nombres

La elección de Candelo se produce después de varios días de especulaciones alrededor del segundo asistente de Gamero.

Uno de los nombres que más fuerza tomó inicialmente fue el de Faryd Mondragón. Incluso se informó que Gamero contemplaba al exarquero de la Selección Colombia para acompañarlo en su regreso a Millonarios. Sin embargo, tanto el entrenador como el propio Mondragón aclararon posteriormente que no existía un acuerdo para que hiciera parte del cuerpo técnico.

También apareció el nombre de Falcao entre las alternativas que fueron mencionadas durante la búsqueda del acompañante de Gamero.

Finalmente, todo apunta a que la elección será Candelo, una opción que tendría un componente adicional: sumar al proyecto de Gamero a uno de los jugadores que se convirtió en símbolo de Millonarios durante la última etapa de su carrera.

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El anuncio oficial quedaría pendiente de la firma y de la llegada del exvolante a Bogotá. Si todo avanza como está previsto, Candelo volverá a ponerse la camiseta azul, esta vez desde el área técnica y con un primer partido que difícilmente podría ser más particular: frente al Deportivo Cali, club que también marcó su breve recorrido como entrenador.

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