Fabián Bustos rompió el silencio sobre su salida de Millonarios y fue enfático en señalar que la decisión nada tuvo que ver con su rendimiento al frente del club. En entrevista con Win Sports, el entrenador argentino calificó su desvinculación como una equivocación y dejó en el aire dudas sobre los verdaderos motivos que la provocaron.

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“Deportivamente, con los números que expresaron ustedes y que todo el mundo sabe, es imposible que te saquen de un lugar así”, afirmó Bustos, quien añadió que su salida pudo obedecer a diferencias en la forma de jugar, algo que escapa de los registros objetivos.

“A lo mejor sí por el juego, que no le puede gustar al dueño del club o a los dueños del club, pero deportivamente no había razón”, explicó.

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El técnico reconoció que en sus siete meses al frente del equipo pudo haber tenido desacuerdos puntuales con el directivo Gustavo Serpa, a quien describió como una persona de carácter fuerte, aunque aclaró que esas diferencias eran normales dentro de cualquier proceso. Sin embargo, insistió en que ningún inconveniente de fondo marcó su estadía en la institución.

Bustos también defendió el estado en que dejó al plantel: “Hoy dejamos un equipo con 11 puntos, entre los clasificados entre los 8, con mucha expectativa, con un rendimiento, con mejores jugadores”, aseguró.

De acuerdo con el entrenador, el mercado de fichajes se ejecutó de forma conjunta entre él, el director deportivo y los dirigentes, y el resultado fue un plantel más competitivo.

Por su parte, Carlos Antonio Vélez reconoció la sorpresa que causó la noticia y despidió al técnico con palabras de respeto: “Profe, se manejó usted como un señor aquí en Colombia”, le dijo, antes de recordar que el fútbol es una profesión donde la estabilidad es una ilusión y los criterios subjetivos pesan tanto como los resultados.

Ante eso, Bustos cerró con templanza: “Como bien dice usted, ya vendrán tiempos mejores”, afirmó, y agradeció el trato recibido por parte de los comunicadores.

¿Dónde dirigirá Fabián Bustos?

El propio entrenador explicó que su historial reciente lo respalda en el mercado, pues los técnicos que superan el 50 o 55 % de efectividad son bien valorados en cualquier liga. Según Bustos, ese desempeño sostenido es la razón por la que ha recibido múltiples propuestas desde que se conoció su salida del club bogotano.

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¿Qué dijo Bustos sobre el proceder de Millonarios con sus jugadores?

Más allá de cuestionar su propia desvinculación, el técnico apuntó a una forma de actuar institucional que, en su opinión, no prioriza al futbolista ni la búsqueda de mejores condiciones competitivas.

“El club es muy lindo, pero cuando habla, cuando tiene estas cosas, no piensa en el jugador, no piensa en cómo conseguir que se compita deportivamente mejor”, señaló sin ambigüedades.

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