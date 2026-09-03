Vuelve el técnico más exitoso de Millonarios en los últimos años. Luego de su salida el 31 de diciembre de 2024 y de que pasaron tres técnicos después de él, este jueves se confirmó el regreso de Alberto Gamero.

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Fue por medio de una publicación en las redes sociales que el equipo bogotano anunció este 3 de septiembre que Gamero, de 62 años, vuelve al club bogotano, que ya estuvo en el equipo antes por cinco años.

Durante el tiempo de estadía en Bogotá, Gamero le dio un estilo de juego muy llamativo al equipo, ayudó a potenciar jóvenes para venderlos al exterior y metió al club en todas las instancias finales de los torneos que disputó a nivel nacional. Además, sumó 3 títulos: la Liga contra Nacional, la Copa contra Junior y la Superliga.

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¡Bienvenido a casa Profe Gamero! 💙Ⓜ️🏠 pic.twitter.com/w1dr1mHwmG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 4, 2026

Cómo llega Alberto Gamero a Millonarios

Ahora, Gamero asume en un momento no tan sencillo para Millonarios, puesto que desde que se fue el equipo no ha sumado títulos. De hecho, ha quedado fuera de las instancias finales en varias oportunidades.

Luego de su salida asumió David González, quien tuvo un buen primer semestre, quedando a un partido de la final, pero en el siguiente torneo le fue muy mal y por eso salió de su puesto.

Después llegó Hernán Torres, quien nunca pudo terminar de armar el equipo, los jugadores no le cogieron la idea y al final los resultados nunca fueron respaldo.

Finalmente aterrizó Fabián Bustos, quien arrancó su proceso con una gran victoria sobre Nacional en Sudamericana, pero luego el nivel fue cayendo, al punto de que el equipo no clasificó a las finales del primer semestre de 2026.

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De esta manera, el objetivo ahora es primero devolver al equipo a los cuadrangulares y después sumar títulos, recordando que Millonarios no levanta un trofeo desde 2023-1.

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