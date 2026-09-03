En la noche de este miércoles, 2 de septiembre, Millonarios jugó en condición de visitante contra Independiente Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino, el cual terminó 3-2 a favor del conjunto ‘Cardenal’, que supo aprovechar los errores en defensa del ‘Embajador’ para ser contundente y llevarse los 3 puntos.

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Los goles fueron anotados por Torres, Fagúndez y Rodríguez para los locales, mientras que por los visitantes descontaron Estupiñán y Daniel Ruíz.

Este fue el golazo de Rodríguez, que fue el que al final marcó la diferencia final en el encuentro:

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¡ESTÁS LOCO, EMERSON RIVALDO RODRÍGUEZ! Zapatazo tremendo y el atacante pone el 3-1 para Santa Fe. #LALIGAxWIN 🦁⚽🔴🔥 pic.twitter.com/axK8Th63sK — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2026

Ahora, más allá del resultado, hay una cuestión que preocupa mucho más a los hinchas de Millonarios y fue la lesión de Jhomier Guerrero, ya que si bien la derrota solo significan 3 puntos, el jugador sí podría estar fuera de las canchas por varias semanas.

Y es que cuando transcurría el minuto 52 del partido, Lovera se quiso sacar de encima al lateral de Millonarios y mandó un balón largo, a lo que el defensor clavó el pie y ahí fue que recibió el golpe. Aunque no fue con intención de ninguno de los dos futbolistas, el jugador del conjunto ‘Azul’ quedó muy afectado y tuvo que salir reemplazado.

Lo más grave es que de inmediato llegó una ambulancia y lo sacó del estadio, lo que indica que la lesión podría ser más grave de lo esperado. Es más, según informó la periodista Valentina Rincón, el golpe fue en el peroné, por lo que en las primeras horas de este jueves se le harán los exámenes pertinentes para determinar la gravedad real de la lesión.

En caso de que se confirme una fractura, el jugador podría estar fuera de las canchas entre 6 semanas y 3 meses. Hasta ahora, Millonarios no se ha pronunciado oficialmente por esta situación.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el equipo debe pasar la página rápido pensando en recuperar la senda de la victoria, pues ahora se enfocará en el compromiso contra Deportivo Pereira, que será el próximo domingo, 6 de septiembre, a partir de las 6:10 de la tarde.

Con la derrota frente a Santa Fe, Millonarios se mantiene en la quinta posición con 11 puntos, producto de 3 victorias, dos empates y dos derrotas.

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