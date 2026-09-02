La salida de Fabián Bustos de Millonarios abrió de inmediato la pregunta que desvela a la hinchada azul: ¿quién se sienta ahora en el banquillo del estadio El Campín? De acuerdo con información entregada por el periodista Julián Capera, quien sigue de cerca la actualidad del equipo bogotano, el cuadro embajador tendría al menos tres perfiles sobre la mesa y deberá tomar una decisión con urgencia.

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Alberto Gamero es el nombre que suena con más fuerza. Personas cercanas al técnico samario confirmaron que esa es, entre otras razones, la causa por la que no se concretó su llegada al Junior de Barranquilla, negociación que estuvo muy avanzada.

“Alguien que participó en la negociación inicial de Alberto Gamero con Millonarios, cuando lo llevan por primera vez al conjunto ‘Embajador’, ahora tiene una comunicación con él y le dice aguante porque aquí puede pasar algo”, reveló Capera.

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Sin embargo, Gamero no es la única opción. De acuerdo con el periodista, hay un segundo entrenador colombiano en consideración, con experiencia en algunos de los clubes históricos del país, cuyo nombre no ha trascendido aún. El tercer perfil proviene del fútbol extranjero, aunque tampoco se conocen detalles sobre su identidad ni su trayectoria.

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El tiempo apremia. Millonarios quedó sin técnico a horas de uno de los compromisos más sensibles del calendario: el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe. La institución tendrá que resolver con rapidez quién tomará las riendas de un equipo que atraviesa un momento futbolístico complejo y que necesita estabilidad para revertir los resultados.

La decisión no será sencilla. El nombre que elija la junta directiva llegará con la presión de levantar un plantel que, según el propio cuerpo técnico saliente, ya contaba con piezas suficientes para mejorar. El debate entre la afición apenas comienza.

¿Por qué Alberto Gamero no firmó con Junior de Barranquilla?

De acuerdo con el periodista, las conversaciones con el cuadro barranquillero llegaron a una etapa muy avanzada, pero se pausaron. Una fuente que participó en la negociación original que llevó a Gamero a Millonarios le habría pedido esperar ante la posibilidad de una apertura en el club azul.

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¿Cuándo debe Millonarios anunciar a su nuevo entrenador?

La urgencia es inmediata: el equipo tiene compromisos próximos en la Liga BetPlay y no puede permanecer acéfalo por mucho tiempo. La directiva embajadora deberá evaluar entre los tres candidatos identificados y formalizar un nombre en los próximos días para estabilizar el grupo.

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