La salida de Fabián Bustos de Millonarios provocó reacciones entre los seguidores del equipo y también entre voces reconocidas del fútbol colombiano. Una de las más fuertes fue la de Iván Mejía, quien cuestionó públicamente el manejo que la dirigencia viene dando al club.

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El entrenador argentino dejó su cargo el martes primero de septiembre, cuando apenas faltaban unas horas para el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe. La decisión sorprendió por el momento en que fue comunicada, pues Millonarios ocupaba la quinta posición de la Liga Colombiana con 11 puntos.

Bustos había dirigido al equipo durante 32 partidos, con un balance de 16 victorias, nueve empates y siete derrotas. Su ciclo incluyó la clasificación frente a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana, aunque el equipo no logró avanzar en el torneo internacional.

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La determinación de la directiva provocó cuestionamientos por el momento elegido para terminar el proceso. Según la información publicada por Bolavip, Gustavo Serpa comunicó la decisión al técnico después del entrenamiento del martes, a menos de 30 horas del encuentro frente a Santa Fe.

Iván Mejía arremetió contra los directivos de Millonarios

El periodista deportivo reaccionó a la salida del argentino con un mensaje en el que cuestionó directamente a Gustavo Serpa y Enrique Camacho. Mejía calificó de “inútiles” a los dirigentes y criticó las decisiones que, en su opinión, han marcado el rumbo reciente de la institución.

“Sale otro técnico, sale otro fracaso. Pero los inútiles Serpa y (Enrique) Camacho siguen ahí, vendiendo humo, creyendo ser conocedores. Contrataciones de bajísimo perfil y un abuso de una hinchada que los tiene identificados como fracasados y perdedores”, escribió el periodista.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre su salida de Millonarios?

Bustos aseguró que no presentó su renuncia y que fue la dirigencia de Millonarios la que tomó la decisión de terminar su proceso. El técnico argentino también reconoció que la determinación lo tomó por sorpresa, especialmente por el momento en que ocurrió.

“No, no renuncié. La Junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma en que juega el equipo”, afirmó Bustos al referirse a lo ocurrido.

Además, el entrenador defendió el trabajo que venía haciendo con el equipo y sus resultados durante el corto periodo que estuvo al frente. Sus declaraciones contrastan con la decisión de la dirigencia, que optó por cerrar el proceso antes del clásico frente a Santa Fe.

🔵 “Me sorprendió muchísimo”: Fabián Bustos se refirió a su salida de Millonarios y aseguró que no esperaba la decisión de la directiva. El entrenador resaltó que el equipo había perdido solo un partido en el semestre y venía mostrando solidez defensiva. #ElTiempoLeExplica… pic.twitter.com/KeMNDFrH28 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 2, 2026

“Son decisiones que uno las respeta, pero no las comparte, porque cuando te va mal, cuando no sacas resultados, es normal que a lo mejor vos tengas que salir de tu cargo, no en este caso, que estamos entre los primeros, en cuarto lugar”, agregó.

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