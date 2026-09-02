El meteorólogo Max Henríquez volvió a pronunciarse sobre las condiciones climáticas que se esperan en Colombia durante los próximos días y advirtió sobre el avance de una nueva onda tropical que podría modificar el comportamiento de las lluvias en varias regiones del país.

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La alerta está relacionada con una onda tropical que avanza hacia el territorio nacional luego de la evolución de la tormenta tropical Dolly. De acuerdo con el reporte, este sistema tendría una intensidad menor frente al anterior, aunque podría favorecer un aumento de las precipitaciones.

Henríquez explicó que el fenómeno podría incidir en las condiciones atmosféricas de Colombia y anticipó un escenario con mayor presencia de nubosidad, lluvias y algunas tormentas aisladas a medida que la onda avance sobre el territorio nacional.

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“Ahí viene avanzando la nueva onda tropical que traerá nuevas lluvias a Colombia. Esta onda es menos intensa que la anterior”, señaló el meteorólogo en una publicación compartida en sus redes sociales.

El panorama, según la información divulgada, sería más moderado que el asociado con el sistema anterior. Por ahora, no se prevé que esta nueva onda tropical alcance una intensidad similar, aunque sí podría incrementar las precipitaciones en sectores del norte y centro de Colombia.

¿Cómo cambiará el tiempo con la nueva onda tropical?

El avance del sistema podría traducirse en un aumento de la nubosidad y de las lluvias, además de la posibilidad de que se presenten tormentas de manera aislada. La intensidad de estos efectos dependerá de la evolución de la onda mientras se desplaza sobre el país.

La situación ocurre en un momento en el que el comportamiento de las lluvias presenta diferencias importantes entre regiones. Mientras algunos sectores han vuelto a registrar precipitaciones, otros continúan enfrentando condiciones más secas.

Max Henríquez también habló del volcán Puracé

Además de referirse al comportamiento del clima, el meteorólogo llamó la atención sobre la actividad que mantiene el volcán Puracé, que permanece bajo vigilancia de las autoridades.

“No se descuiden con el Puracé. No hay que esperar una trágica erupción para adoptar medidas, como siempre ha sucedido en Colombia”, afirmó Henríquez.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que el incremento de la actividad sísmica del volcán está asociado principalmente con procesos internos de fracturamiento de roca. La entidad aclaró que estos cambios no significan que exista una erupción en curso, pero mantiene el monitoreo permanente y recomienda a las comunidades estar atentas a la información oficial.

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