Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha dado a conocer el pronóstico climático para este miércoles 2 de septiembre de 2026 en la capital colombiana, Bogotá. Según el reporte oficial de este organismo, la jornada se caracterizará por un cielo parcialmente nublado, tanto en la madrugada como en el transcurso de la mañana, y predominará el tiempo seco. La temperatura mínima estimada para el inicio del día es de 9 °C, lo que invita a las personas a prepararse para las bajas temperaturas desde temprano y a programar sus actividades cotidianas teniendo en cuenta estas condiciones, como lo recomienda IDIGER.

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Para aquellos interesados en contar con información meteorológica más detallada y en tiempo real, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrece múltiples recursos digitales. A través de publicaciones en redes sociales como Instagram, el SAB presenta alternativas sobre cómo aprovechar sus datos, facilitando la toma de decisiones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo. Cabe destacar que el SAB es una plataforma integral del Distrito que permite monitorear y consultar actualizaciones sobre el estado climático y de riesgos en toda la ciudad, según lo informado en el reporte consultado.

Por otro lado, consultar el pronóstico específico de lluvias en Bogotá es una tarea sencilla gracias a los recursos digitales que pone a disposición IDIGER. Para quienes desean conocer si está lloviendo en una zona puntual de la ciudad, el proceso es muy intuitivo: basta con ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa al costado derecho, dirigirse a la sección de 'otros mapas' y escoger la opción 'lluvias'. Después, solo hay que digitar la dirección deseada en el buscador, y el sistema mostrará la información en el mapa. Este procedimiento, según explica IDIGER, puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, permitiendo un acceso ágil y universal.

Finalmente, la ciudadanía puede mantenerse informada sobre el clima en el Distrito y obtener alertas de manera directa a través del sitio web del Sistema Alerta Bogotá (www.sab.gov.co), donde se centralizan los datos más relevantes para quienes viven y se movilizan en la ciudad.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando Mapas Bogotá?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá a través de la plataforma Mapas Bogotá, usted debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa ubicado al costado derecho, acceder a la sección de 'otros mapas' y escoger la opción 'lluvias'. Posteriormente, digite en el buscador la dirección específica y el sistema presentará la información sobre lluvias en la ubicación seleccionada.

¿Qué es el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y cómo beneficia a los ciudadanos?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una plataforma digital del Distrito que centraliza información y reportes sobre el estado del clima y posibles riesgos en la ciudad. Su principal beneficio para los ciudadanos consiste en facilitar el acceso a pronósticos actualizados, alertas y datos georreferenciados, ayudando en la planificación de actividades diarias y la prevención de emergencias asociadas al clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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